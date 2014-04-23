پتانسیل و ظرفیت فرهنگسراهای همدان در حوزه های گوناگون استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با بیان این مطلب افزود: دارالقرآن همدان می تواند با برنامه ریزی های متناسب از ظرفیت فرهنگسراها استفاده کند.

خجسته با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت حوزه فرهنگ، اظهار کرد: امسال با تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده و باید با تمام توان در راستای پیروی از منویات رهبری گام برداشته و برای تحقق این شعار با برنامه ریزی حرکت کرد.

وی با بیان اینکه تعدادی از فرهنگسراها و سالن های ورزشی با پیگیریهای شورا در حال احداث بوده و تعدادی نیز در آستانه بهره برداری است، اضافه کرد: در حال حاضر فرهنگسرای تخصصی قرآنی گلپا خریداری شده و به زودی عملیات اجرایی آن شروع می شود .

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به راه اندازی فرهنگسرای قرآنی رضوان واقع در شهرک ولی عصر (عج) افزود: با توجه به انتخاب مسئول این فرهنگسرا باید با داشتن برنامه ریزی هایی مناسب از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.

رضا غلامی خجسته از پیشرفت چشمگیر فرهنگسراها وسالن های ورزشی خبرداد و از اختصاص بودجه مناسب برای اجرای فاز دوم فرهنگسرای مهر در سال جاری خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر نقشه پروانه این پروژه آماده شده است.

خجسته در ادامه درخصوص پیشنهاد معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نسبت به همکاری شورا برای ایجاد موسسه ازدواج آسان، گفت: شورای اسلامی شهر همدان در حد توان درخصوص ایجاد این موسسه کمک خواهد کرد.

وی اظهار کرد: پیشنهاد اختصاصی هتل شهرداری برای بحث ازدواج آسان داده شد و در صورت تصویب این امر کمک شایانی به جوانان خواهد شد.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه برای تجهیز راه اندازی فرهنگسرای تخصصی قرآنی رضوان دو میلیارد و 500 میلیون ريال هزینه شده است،گفت: در حال حاضر مسئول این فرهنگسرا انتخاب شده است تا بتوان از پتانسیل این مجموعه فرهنگی با مدیریت مناسب بهره گرفت.

محمد رضا بیاناتی اضافه کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی آمادگی برای استقبال از درخواست موسسه دارالقرآن و دیگر تشکل های مردمی برای استفاده از ظرفیت تمامی فرهنگسراها را دارد.