حجت‌الاسلام دکتر حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این صورت نقیصه اجاره‌های ناچیز و موقوفه‌خواری که در گذشته بود و حتی الان هم است برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه نگرانی‌ها از موقوفه‌خواری از گذشته بوده است، تصریح کرد: نگاه سنتی که املاک موقوفه را به بهای ناچیز اجاره دهیم غلط است برای مثال مغازه موقوفه را به بهای ماهانه 20 هزار تومان اجاره می‌کردند بعد که اضافه می‌شد نهایت به 30 و 40 هزار تومان می‌رسید و این درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت موقوفات باید به کمک نظام و کشور بیاید، گفت: باید مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش موقوفات صورت گرفته و حمایت شود.

به گفته سبحانی‌نیا موقوفات در نگاه سنتی حالت سکونی داشت ولی با این کار یک حرکت و دینامیکی در اینجا ایجاد شده است.

عضو کمیسیون سیاست‌های خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی موقوفه‌ای می‌توانست در اختیار مستاجری قرار گیرد تا اجاره ناچیزی از آن گرفته شود ولی در این حالت می‌تواند تبدیل به مجتمعی شود که بتواند تولید ثروت کند و هم بتواند کارآفرینی و کمک به اقتصاد کشور کند.

سبحانی‌نیا با بیان اینکه با اجرای پروژه‌های مشارکتی ارزش افزوده عین وقف ارتقا می‌یابد، تاکید کرد: اوقاف باید به‌دنبال به‌روز کردن موقوفات با نگاه کارشناسی باشد.

وی بیان کرد: در بعضی جاها کاربری نامناسب برای عرصه وقف شده که در صورت مشارکت‌پذیری سرمایه‌گذاران، کاربری‌ها بهتر تغییر یافته و ظرفیت بالقوه موقوفه به بالفعل تبدیل می‌شود.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: جایی که می‌توانست به یک منبع خوب برای موقوفه و تامین نیات واقف زنده یا میت و ذخیره آخرت واقف باشد که تا حالا به آن کمتر توجه شده است.

وی از کارآفرینان دعوت به سرمایه‌گذاری و مشارکت در 20 پروژه اوقاف نیشابور کرد تا علاوه بر سودآفرینی برای آنها اشتغالزایی برای مردم باشد، در حالت قبل با سکون و رکود به آن نگاه می‌شد ولی الان با نگاه حرکت و اشتغال‌زایی، این نگاه ارزشمندی است که به پروژه‌های نیشابور روی بیاورند و آثار خوبی در سطح شهرستان داشته باشد.