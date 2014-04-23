به گزارش خبرنگار مهر، نگرانی ها از تغییر قمیت ها در آستانه اجرای فاز دو قانون هدفمندی یارانه ها، دولت را بر آن داشته است که مجموعه تدابیر را برای کنترل و پایش قیمت ها صورت دهد، بر این اساس بعد از تثبیت قیمت 8 گروه کالایی، این بار دولت مصوب کرده است 17 کالای اولویت یک را مشمول قیمت گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و 26 کالای اولویت دو مشمول رصد و پایش مستمر بازار کند.

بعد از تغییرات قیمتی که در بازار به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها رخ داده است، دولت علاوه بر اینکه قیمت 8 گروه کالایی را تثبیت کرد، این بار تصمیم گرفت تا کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم را به دو اولویت تقسیم کند که اولویت اول را مشمول قیمت گذاری و اولویت دوم را مشمول رصد و پایش مستمر قرار دهد.

در بخشنامه جدید دولت آمده است: به استناد اصل صد و سی و هشت قانون اساسی، فهرست کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح تنظیم بازار به دو گروه تقسیم و مسئولیت تصمیم‌گیری در این زمینه به کارگروه کنترل بازار محول شد.

کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره،‌کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده4 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب سال 1367 محسوب می‌شوند و کالاهای اولویت یک کالاهایی هستند که مجموعه اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت،‌ تا مین اعم از تولید داخلی و وارداتی، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار در مورد آنها عمل می شود.

بر اساس این گزارش، هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات تنظیم بازار این اقلام اولویت اول و همچنین اجرای طرح های ذخیره سازی توسط کارگروه تنظیم بازار موضوع تصمیم نامه 19 بهمن ماه سال گذشته نمایندگان ویژه رئیس جمهور انجام می‌شود.

کالاهای اولویت دوم شامل پنیر، ماست، تخم مرغ، واکسن دامی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، LAB ، دوده، لاستیک، پلی‌اتیلن، شمش فولادی، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلمینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودرو سبک، تراکتور و کمباین، پخچال و فریزر، ماشین لباس شویی و تلویزیون می شود.

بر اساس تبصره‌ای که در این نامه وجود دارد، تصمیم‌گیری در مورد بند دوم شامل کالاهای اولویت دوم مشمول رصد، پایش مداوم روند تأمین و توزیع موجودی و قیمت بازار و در صورت ضرورت مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌‌شود.

همچنین بر اساس این مصوبه، هر گونه جابه‌جایی، حذف و یا اضافه شدن اقلام مذکور در گروه‌های اول و دوم با پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار و تصویب ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها انجام می‌شود.