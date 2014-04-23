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۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

حجت الاسلام مسعودی:

سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه جذب جوانان به ارزشهای اصیل اسلامی را بر عهده دارد

سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه جذب جوانان به ارزشهای اصیل اسلامی را بر عهده دارد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی مقدس که زیر نظر مقام معظم رهبری است وظیفه جذب جوانان و نوجوانان به هیئت ها و مساجد و همچنین زمینه جذب آنان را به ارزش های اصیل اسلامی بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری "مدظلله العالی" به نام سال اقتصاد و فرهنگ نقطه عطفی در شکوفای جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتصادی و فرهنگی است.

مسعودی در ادامه تصریح کرد: مسئولان اقتصادی کشور با توجه به نام گذاری سال به نام اقتصاد باید تمام توان خود را جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور بکار گیرند چرا که امروز وضع تحریم های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی ایران باعث بروز مشکلات اقتصادی زیادی برای مردم شده است و این همت بالای مسئولان اقتصادی کشور را می طلبد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز یادآور شد: دستگاه های فرهنگی کشور در سالی که به نام فرهنگ نامگذاری شده است باید تمام تلاش خود را برای جذب جوانان و نوجوانان به فرهنگ اصیل اسلامی انجام بدهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی مقدس که زیر نظر مقام معظم رهبری است این وظیفه را برعهده دارد که با جذب جوانان و نوجوانان به هیئت ها و مساجد زمینه جذب آنان را به ارزش های اصیل اسلامی فراهم کند.

مسعودی در پایان افزود: در صورت تلاش و مجاهدت چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه فرهنگی شاهد رونق و شکوفای جمهوری اسلامی هم در زمینه فرهنگی و هم در زمینه اقتصادی خواهیم بود.

کد مطلب 2276649

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