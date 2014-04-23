نمایش گرگنامه دیپلم افتخار جشنواره بین المللی چادر خیال کشور تاجیکستان را کسب کرد

کارگردان این نمایش عروسکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر اظهار داشت: چهارمین جشنواره بین المللی چادر خیال کشور تاجیکستان شامگاه گذشته با حضور 12 کشور به کار خود پایان داد.

وی افزود: جشنواره «چادر خیال» 26 فروردین تا دوم اردیبهشت در شهر دوشنبه برگزار شد و گروه نمایش "گرگنامه"به عنوان یکی از دو نماینده کشورمان توانست با اجرای بسیار موفق خود تحسین تماشاگران و سایر کشور های شرکت کننده را بر انگیزد و دیپلم افتخار این جشنواره را کسب کند.

وی افزود: ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ "گرگنامه " درﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺒﺮي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.

هاشم زاده به تکنیک اجرای این نمایش اشاره کرد و گفت: تکنیک اجرای نمایش «گرگنامه» ترکیبی است و این نمایش به شیوه تاپ تیبل اجرا می شود حتی در نمایش نیز عروسک گردانان وارد صحنه شده و در پیشبرد داستان شرکت می کنند.

وی ادامه داد: در این نمایش سعی شده که دیوار چهارم بین تماشاگر و صحنه و عروسک شکسته شود و تماشاگر خود را در آلوده کردن محیط زیست و نابودی مراتع و جنگل سهیم و مقصر بداند.

کارگردان بیجاری در پایان سخنان خود یادآور شد: این جشنواره با حضورکشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه، فرانسه، روسیه، اسپانیا، بلاروس و پنج کشور آسیای مرکزی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد.