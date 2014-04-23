  1. استانها
  2. کردستان
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۴

بعد از اجراي موفق/

نمایش گرگنامه دیپلم افتخار جشنواره بین المللی چادر خیال کشور تاجیکستان را کسب کرد

بیجار- خبرگزاری مهر: نمایش عروسکي"گرگنامه" کاری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بیجار در چهارمین جشنواره بین المللی چادر خیال کشور تاجیکستان با اجرای موفق خود توانست دیپلم افتخار این جشنواره را کسب کند.

کارگردان این نمایش عروسکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر اظهار داشت: چهارمین جشنواره بین المللی چادر خیال کشور تاجیکستان شامگاه گذشته با حضور 12 کشور به کار خود پایان داد.

وی افزود: جشنواره «چادر خیال» 26 فروردین تا دوم اردیبهشت در شهر دوشنبه برگزار شد و گروه نمایش "گرگنامه"به عنوان یکی از دو نماینده کشورمان توانست با اجرای بسیار موفق خود تحسین تماشاگران و سایر کشور های شرکت کننده را بر انگیزد و دیپلم افتخار این جشنواره را کسب کند.

وی افزود: ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ "گرگنامه " درﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺒﺮي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.

 هاشم زاده به تکنیک اجرای این نمایش اشاره کرد و گفت: تکنیک اجرای نمایش «گرگنامه» ترکیبی است و این نمایش به شیوه تاپ تیبل اجرا می شود حتی در نمایش  نیز عروسک گردانان وارد صحنه شده و در پیشبرد داستان شرکت می کنند.

وی ادامه داد: در این نمایش سعی شده که دیوار چهارم بین تماشاگر و صحنه و عروسک شکسته شود و تماشاگر خود را در آلوده کردن محیط زیست و نابودی مراتع و جنگل سهیم و مقصر بداند.

کارگردان بیجاری در پایان سخنان خود یادآور شد: این جشنواره با حضورکشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه، فرانسه، روسیه، اسپانیا، بلاروس و پنج کشور آسیای مرکزی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد.

