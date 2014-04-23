9 هزار تعاونی در کشور تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در این زمینه 28 هزار نفر عضو این تعاونی هستند و 70 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی، اظهار داشت: تشکیل این تعاونی ها در این مدت بیانگر این است که مردم برای تشکیل تعاونی بسیار رغبت دارند و این امر خود در توسعه اقتصادی کشور بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

معاون امور تعاون وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: باید به سمت تشکیل تعاونی ها معقول و منطقی باشیم چرا که توجه به تشکیل این تعاونی ها بسیاری از معضلات فرا روی اشتغال در کشور را حل می کند.

حسینی نیا، با اشاره به اینکه بخش تعاون از ظرفیت های بالقوه ای برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی برخوردار است گفت: توسعه بخش تعاون یکی از راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از مشکلات اشتغال کشور است بنابراین باید به این حوزه بسیار توجه شود.



وی افزود: استان زنجان موقعیت جغرافیایی خوبی دارد بنابراین باید از کلیه ظرفیتها و پتانسیلهای این استان برای توسعه تعاون در استان استفاده شود.



معاون امور تعاون وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: این استان قابلیت سرمایه گذاری در حوزه های مختلف را دارد و تحقق این امر هم زمانی است که تعاونی ها در استان فعال شوند.

حسینی نیا، گفت: با برنامه ریزی های انجام گرفته تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سهم تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد افزایش یابد که این امر بسیار خوب است.

وی یاد آورشد: در سال جاری تشکیل تعاونی های فراگیر ملی برای دهکهای پایین جامعه در دستور کار است و در این میان 70 درصد از این ها برای دهکهای پایین جامعه می باشد.



