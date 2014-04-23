فرهنگ حفاظت از طبیعت در برخی از مناطق کرمانشاه نهادینه نشده است

کرم محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم پاکسازی ارتفاعات شهرستان اسلام آبادغرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبیعت و جنگلها نقش بسیار مهم و مستقیمی در بقای انسانها و دیگر موجودات دارند، لذا حفاظت از جنگلها و طبیعت، یعنی تضمین آینده زندگی موجودات و آدم.

فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب گفت: داشتن طبیعت و مراتع خدادادی به خودی خود باعث ایجاد زیرساختهای گردشگری در منطقه می شود و از سوی دیگر زمینه های اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

محمدی با اشاره به اینکه هر کسی به نوبه خود ملزم به حفاظت از طبیعت و محیط زیست پیرامونش است، افزود: متاسفانه آن طوری که باید فرهنگ حفاظت از طبیعت در برخی از مناطق استان کرمانشاه نهادینه نشده است و هنوز به ارزش واقعی جنگلها و چشم اندازیهای طبیعی پی نبرده اند که نهادهای فرهنگی باید برای رفع این معضل هرچه سریعتر وارد عمل شوند.

فرماندار اسلام آبادغرب بیان داشت: یکی از مزیت های طبیعت اسلام آبادغرب، وجود درختان سرسبز بلوط در حاشیه این شهر است که هر روزه به ویژه در فصول بهار و تابستان محلی برای استراحت و گذران اوقات فراغت شهروندان است.

وی در پایان از مردم و طبیعت دوستان درخواست کرد که در صورت رفتن به جنگلها و دیگر مکانهای طبیعتی از دور ریختن آشغال و یا آتش زدن درختان و بوته ها جلوگیری کنند.

گفتنی است که در این مراسم، دوستداران طبیعت به همراه برخی از مسئولان محلی اقدام به پاکسازی قسمت هایی از جنگلهای حاشیه پادگان "سلمان فارسی" این شهرستان کردند.