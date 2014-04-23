فعالیت در عرصه رسانه های مجازی مدیریت جهادی می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله یونسی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه ملی مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی کودک و نوجوان با بیان اینکه به دلیل ازدحام غرفه ها نتوانستم از همه نشریات دیدن کنم ، گفت : بیشتر نشریات شرکت کننده در حوزه کودک ورود کردند و کمتر به حوزه نوجوان توجه شده است.



وی با تاکید بر اینکه فضاسازی و موج آفرینی عمومی و درونی برای حضور بیشتر دانش آموزان لازم است ، گفت : اگر این اتفاق بیفتد به هدفمان برسیم.



یونسی با بیان اینکه اتحادیه انجمن ها اسلامی دانش آموزان در حوزه نوجوان فعالیت می کند ، افزود : این اتحادیه نیز در حوزه نوجوانان چند نشریه دارد که یکی مختص مربیان و دیگری آینده سازان می باشد که خود دانش آموزان آن را می نویسند.



رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی استان مازندران ، ادامه داد : نشریه آینده سازان به همه مدارس وکتابخانه ها ارسال می شود و دانش آموزان می توانند از آن استفاده کنند.



وی با بیان اینکه این اتحادیه مخاطبان نخبه خود را پشتیبانی می کند ، گفت : وقتی نخبگان از خدمات استفاده می کنند دانش آموزان نیز به تاسی از آنها حرکت می کنند.



یونسی با تاکید براینکه مشکلات مالی سبب محدود شدن فعالیت این سازمان شده است ، افزود : اگر مشارکت در چاپ این نشریه صورت گیرد می توانیم این نشریات را در باجه های مختلف مطبوعات و کتابخانه ها عرضه کنیم .



رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی استان مازندران با بیان اینکه نوجوانان با مراجعه به سایت این سازمان می توانند از مطالب این نشریه استفاده کنند ، تاکید کرد : باید به سمت نشریات الکترونیکی حرکت کنیم تا همه بتوانند از ان استفاده کنند و با این کار هزینه ها کاهش می یابد .



وی باتاکید بر اینکه رسانه تیغ برنده ای که در فضای مجازی اسیب هایش بیشتر از فرصت ها است ، گفت : اگر از فرصت ها خوب استفاده کنیم می توانیم همه آسیب ها را پوشش دهیم .



یونسی ادامه داد : متاسفانه به جای اینکه فرهنگ و شیوه استفاده ابزارهای تربیتی ، دینی و رسانه ای را در جامعه نهادینه کنیم اول ورود می دهیم و بعد از چند سال آسیب های آن را در جامعه مشاهده می کنیم.



رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی استان مازندران ، خاطرنشان کرد : وقتی به یک بیماری مبتلا می شویم باید اقدامات اولیه را انجام دهیم در غیر اینصورت با پیشروی آن مجبور به عمل جراحی می شویم.



وی مهمترین افراد برای مقابله با پدیده های ضد فرهنگی را خانواده و معلمان دانست وافزود : برخی مسئولان فرهنگی نسبت به فضاهای مجازی اطلاعات کمی دارند و این سبب افزایش آسیب می شود .



یونسی ادامه داد : دانش آموزان امروز بسیارپیشرو در فضاهای مجازی هستند و متاسفانه ما اطلاعاتی در این خصوص نداریم .



رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی استان مازندران به غارت نفت ایران اشاره کرد وگفت : در پی کشف نفت در منطقه آبادان به دلیل عدم آگاهی مردم انگلیسی ها آن را غارت کردند و مردم خوشحال بودند که این ماده بد بو از کشور خارج می شود.



وی افزود: امروز نیز اگر به مسئله فضاهای مجازی توجه نکنیم کشورهای غربی از این فرصت استفاده می کنند و آیندگان نیزبه ما می خندند.