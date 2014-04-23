به گزارش خبرنگار مهر، محمود کمره‌ای دبیر کمیته علمی هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی مخابرات در نشست خبری با اشاره به جزئیات برگزاری این سمپوزیوم اظهار داشت: این همایش با هدف ارتقاء وضع علمی، ایجاد محیط تبادل‌نظر مناسب و در اختیار قرار دادن آخرین نتایج تحقیقات و مقالات درحوزه مخابرات 18 تا 20 شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود که پیش از برگزاری آن نیز به مدت 2 روز در روزهای 16 و 17 شهریور کارگاه آموزشی در این بخش برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه همزمان با برگزاری سمپوزیوم، سمینار و نشست‌های تخصصی و نمایشگاه تخصصی در حاشیه آن برگزار خواهد شد، افزود: شبکه‌های مخابراتی، ارتباطات بی سیم،‌ سیار و ماهواره‌ای، فناوری اطلاعات با محوریت سرویس و فناوری، زیرسیستم های مخابراتی و تکنولوژیه های این بخش از جمله محورهای برگزاری این سمپوزیوم خواهد بود. همچنین با توجه به شعار سال جاری، دو محور اقتصاد و فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا نیز به محورهای سمپوزیوم اضافه شده است.

کمره ای با اشاره به 6 دوره برگزاری سمپوزیوم مخابرات در سال‌های گذشته گفت: نخستین دوره این سمپوزیوم در سال 2001 و دوره اخیر در سال 2012 برگزار شد که امسال سمپوزیوم سال 2014 در تهران برگزار خواهد شد؛ این کنفرانس زیرنظر وزارت ارتباطات برگزار می‌شود که وزیر ارتباطات، رئیس افتخاری سمپوزیوم و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات، رئیس علمی سمپوزیوم خواهند بود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران آخرین مهلت ارسال مقالات به این سمپوزیوم را 15 اردیبهشت ماه و زمان اعلام نتایج بررسی مقالات را 7 تیرماه عنوان کرد و با بیان اینکه در سمپوزیوم ششم مشارکت کنندگانی از 10 کشور خارجی از جمله آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، آلمان، هلند، فنلاند، چین و مالزی مقالاتی به این رویداد علمی ارسال کرده بودند گفت: امسال امیدواریم تعداد مقالات دریافت شده بیش از 500 مورد باشد که از این تعداد حدود 40 درصد مقالات پذیرفته خواهد شد که مقالات پذیرفته شده در این سمپوزیوم در انجمن IEEE - آی تریپِل ئی -که مهمترین انجمن جهانی برق و مهندسی مخابرات است نمایه می‌شود.

وی گفت: در این سمپوزیوم چهره‌های مهمی از اتحادیه جهانی مخابرات، نمایندگانی از انجمن‌ IEEE و نمایندگانی از صنایع مهم فعال در ICT حضور خواهند داشت و موضوع فضای مجازی، امنیت شبکه های ارتباطی، رویکردهای استراتژی مخابرات و سرویس ها و تکنولوژیهای روز صنعت از جمله محورهای مورد بحث در این رویداد علمی خواهد بود.



