مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات دو و میدانی دختران نونهال منطقه سه کشور روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه در همدان برگزار می‌شود.

رئیس هیئت دو و میدانی استان همدان با بیان اینکه قرار بود مسابقات دوومیدانی دختران نونهال منطقه سه کشور در تهران برگزار شود، افزود: اما با رایزنی‌هایی که با فدراسیون دو و میدانی داشتیم میزبانی این دوره از رقابت‌ها را به عهده گرفتیم.

وی بیان داشت: این رقابت ها با حضور نونهالان استان های تهران، قم، مرکزی، البرز، همدان، کرمانشاه، لرستان و قزوین در استادیوم شهدای قدس استان همدان برگزار می شود.

خورشیدی اضافه کرد: بر اساس قوانین کمیته نونهالان این رقابت ها بین دختران متولدین 11 دی ماه 77 به بعد برگزار می شود.

رئیس هیئت دو و میدانی استان همدان عنوان داشت: تیم ها از روز پنج شنبه وارد همدان می شوند و همچنین مسابقات از روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه در همدان آغاز می شود.

وی در ادامه گفت: همچنین محل اسکان ورزشکاران خوابگاه استادیوم قدس همدان است تا تیم ها در همان محل به تمرینات و مسابقات خود بپردازند.

خورشیدی در پایان گفت: دو و میدانی همدان در بخش بانوان عملکرد خوبی داشته است و در ابتدای امسال نیز نوجوانان همدانی در مسابقات قهرمانی کشور در تهران خوش درخشیدند و مدال های خوبی را به دست آوردند.