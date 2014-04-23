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۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۲۳

استاندار قزوین:

كاركرد مساجد در حل مسائل اجتماعي و فرهنگي بيشتر از ساير اماكن است

كاركرد مساجد در حل مسائل اجتماعي و فرهنگي بيشتر از ساير اماكن است

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: استفاده از ظرفيت مساجد در دستور كار قرار گيرد چرا كه كاركردي كه مساجد در حل مسائل ديني، مذهبي، اجتماعي و فرهنگي دارد بيشتر از ساير اماكن و حوزهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار قزوین ظهر چهارشنبه با حجت الاسلام ذوالفقاري رئيس دفتر پاسخگويي به پرسش‌هاي ديني دیدار و گفتگو کرد.

مرتضی روزبه در این دیدار با اشاره به ظرفيت نيروي انساني دفتر پاسخگويي به پرسش هاي ديني تصريح كرد: اين دفتر توانايي توسعه و افزايش كارايي را در استان دارد و مي توان در جهت فعاليت هاي مذهبي و فرهنگي استان از آن بهره بيشتري برد.

استاندار عمده سوالات شرعي و ديني مطرح شده توسط مردم را مربوط به شبهات ايجاد شده داخلي دانست و افزود: با توجه به شبهاتي كه امروز در دنيا در حوزه دين از راه هاي مختلف وارد مي كنند و بايد پاسخ مناسبي در اين ارتباط داشت، اما مسائل و سوالاتي كه در داخل با آن مواجه هستيم و براي مردم شبه ايجاد كرده است كمتر از مسائل خارجي نيست و اين دفتر مي تواند در اين خصوص برنامه ريزي و راه كار ارائه کند.

روزبه در ادامه به موضوع محافل و مجالس مذهبي اشاره و عنوان كرد: شبكه هاي ماهواره اي با برنامه ريزي و هدف گذاري علاوه بر اينكه لباس، موي سر، ارتباطات زناشويي و دختران و پسران و از اين قبيل را مورد هدف قرار داده اند، بطور نامحسوس و مديريت شده وارد محافل مذهبي شده و با افراط در مسائل ديني و مذهبي شبهات زيادي را ايجاد كرده اند كه دفتر پاسخگويي به سوالات ديني در زمينه روشنگري مي تواند نقش مهم  و موثري داشته باشد.

وي با بيان اينكه امروز از ظرفيت مساجد غافل شده ايم و مساجد محله را در شهرسازي جديد به فراموشي سپرده ايم گفت: استفاده از ظرفيت مساجد در دستور كار قرار گيرد چرا كه كاركردي كه مساجد درحل مسائل ديني، مذهبي، اجتماعي و فرهنگي دارد بيشتر از ساير اماكن و حوزهاست.

استاندار برگزاري نماز جمعه و حضور گسترده مردم را از ديگر ظرفيت هاي قابل بهره برداري توسط دفتر پاسخگويي به پرسش هاي ديني عنوان و تصريح كرد: مي توان ساز و كار لازم را براي پاسخگويي به نمازگزاران و كساني كه براي آن ها سوالاتي در حوزه دين و مسائل فرهنگي ايجاد شده ايجاد كرد زيرا شبهات و سوالات زياد است اما بستري براي پاسخگويي در اين مكان فراهم نيست.

وی در ادامه به اجراي طرح هاي مختلف توسط دفتر پاسخگويي نه پرسش هاي ديني اشاره و تصريح كرد: ارائه گزارشات تحليلي در خصوص اجراي طرح ها و ميزان تاثير آن ها در لايه هاي مختلف اجتماع به مسئولين ذيربط و مردم مي تواند كمک موثري در ادامه راه و همچنين شناسايي نقاط قوت و ضعف آن كند.

استاندار ادامه داد: ارتباط با دستگاه قضايي و مديران تصميم گير و دريافت اطلاعات به ويژه در حوزه اجتماعي و مسائل مربوط به خانواده و ارائه راه كار و طرح هاي اصلاحي مي تواند از ديگر كاركرد هاي مهم دفتر پاسخگويي به پرسش هاي ديني باشد.

کد مطلب 2277098

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