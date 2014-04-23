80 برنامه به مناسبت هفته زن در دشتی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی هاشمی روز چهارشنبه درجمع بانوان شهرستان دشتی ضمن تبریک میلاد دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) از اجرای 80 برنامه در هفته زن در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مهمترین این برنامه ها جشن ریحانه النبی و تجلیل از بانوان موفق شهرستان است.

هاشمی برگزاری گفتمان دینی، دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی و اعزام مبلغ به روستاها و نشست با اقشار مختلف زنان و دختران جوان ودیدار با ائمه جمعه را از دیگر برنامه‌های هفته زن در شهرستان عنوان کرد.

هاشمی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری افزود: باید از فرصت‌های پیش آمده از جمله ولادت‌ها، وفات، شهادت‌ها و مناسبت‌های ملی در زمینه ارتقاء فرهنگ گام برداریم.

وی با بیان اینکه فرهنگ و اقتصاد از دغدغه های مقام معظم رهبری است خاطر نشان کرد: در اسلام وقتی از جهاد صحبت می شود باید در مقابل آن دشمن قرار گرفته باشد و امروز نیز در مقابل اقتصاد وفرهنگ دشمن قرار گرفته و با توطئه آنان مواجه هستیم.

وی بیان داشت:امروز استفاده از فضاهای سایبری و شبکه های ماهواره ای از راهبردهای دشمن جهت استحاله ملت ایران است.

هاشمی با اشاره به نقش جمعیت لزوم افزایش جمعیت را در ایران متذکر شد.