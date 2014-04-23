  1. استانها
  2. بوشهر
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۹:۳۶

ایستگاه نقاشی حجاب در دیر برپا شد

ایستگاه نقاشی حجاب در دیر برپا شد

دیر- خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت هفته زن ایستگاه نقاشی با موضوع عفاف وحجاب اسلامی توسط دانش آموزان شهرستان دیر برپاشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فرهنگی بسیج خواهران شهرستان دیر بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: در این برنامه ۷۰ دانش آموز پایه سوم وچهارم ابتدایی دبستان شاهدشهید عالیپور به همراه معلمان و مربیان خود شرکت داشتند.

مهناز فخرایی افزود: هدف از اجرای این نمایشگاه آشنایی دانش آموزان با موضوع حجاب وپوشش اسلامی است و دانش آموزان با ورود به این برنامه‌ها، با فرهنگ حجاب و آثار زیبا وپیامدهای آن آشنا می‌شوند.

وی اضافه کرد: در این ایستگاه، دانش‌آموزان با فکر و خلاقیت خود طرح‌هایی از حجاب و پوشش اسلامی را روی پارپه‌ای به طول ۱۰۰متر به تصویر کشیدند.

مسئول واحد فرهنگی بسیج خواهران شهرستان دیر تصریح کرد: توجه به فرهنگ عفاف و حجاب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید تلاش کنیم تا این مهم را در بین جوانان و نوجوانان ترویج دهیم.

وی ادامه داد: دانش اموزان به عنوان مروجان بسیار خوبی برای فرهنگ عفاف و حجاب محسوب می‌شوند و باید در همین سن به خوبی به آنها توجه شود.

لازم به ذکر است که در پایان به نفرات برتر طرح حجاب هدایایی داده شد.

 

کد مطلب 2277168

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها