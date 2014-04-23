ایستگاه نقاشی حجاب در دیر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فرهنگی بسیج خواهران شهرستان دیر بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: در این برنامه ۷۰ دانش آموز پایه سوم وچهارم ابتدایی دبستان شاهدشهید عالیپور به همراه معلمان و مربیان خود شرکت داشتند.

مهناز فخرایی افزود: هدف از اجرای این نمایشگاه آشنایی دانش آموزان با موضوع حجاب وپوشش اسلامی است و دانش آموزان با ورود به این برنامه‌ها، با فرهنگ حجاب و آثار زیبا وپیامدهای آن آشنا می‌شوند.

وی اضافه کرد: در این ایستگاه، دانش‌آموزان با فکر و خلاقیت خود طرح‌هایی از حجاب و پوشش اسلامی را روی پارپه‌ای به طول ۱۰۰متر به تصویر کشیدند.

مسئول واحد فرهنگی بسیج خواهران شهرستان دیر تصریح کرد: توجه به فرهنگ عفاف و حجاب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید تلاش کنیم تا این مهم را در بین جوانان و نوجوانان ترویج دهیم.

وی ادامه داد: دانش اموزان به عنوان مروجان بسیار خوبی برای فرهنگ عفاف و حجاب محسوب می‌شوند و باید در همین سن به خوبی به آنها توجه شود.

لازم به ذکر است که در پایان به نفرات برتر طرح حجاب هدایایی داده شد.