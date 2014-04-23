شکوفایی و سلامت اقتصادی در گرو توجه به آموزه های دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جعفر هاشمي نژاد در جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان دلفان با بیان اینکه هدف اصلي این شورا تقویت و ترويج فرهنگ صحيح زندگي كردن است، گفت: هدف از انقلاب اسلامي ايران نيز تشكيل حكومتي با فرهنگ ناب اسلامي و قرار گرفتن در مسير آن است.

وی فرهنگ را زيربناي توسعه اقتصادي در هر كشور عنوان كرد و افزود: اگر بخواهيم اقتصادي شكوفا، فعال و سالم داشته باشيم مي بايست به آموزه هاي دين مبين اسلام توجه جدی داشته و از آيات و روايات و سخنان ائمه اطهار(ع) الگو بگيريم كه بسيار در خصوص اقتصاد به آن اشاره شده است.

فرماندار دلفان نيز در اين جلسه استفاده از بخش خصوصي، اشتغال و توجه به حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع را راهي براي كمك به توسعه اقتصادي و فرهنگي دانست و افزود: با عزم ملي توسط همه دستگاهها و توجه به جذب سرمايه گذاران و تقویت كارآفرينان مي توانيم در آينده شاهد رشد اقتصادي باشيم.

علي باقري با تاكيد بر اينكه ما نبايد تنها با شعار دادن به مبارزه با مشكلات بپردازيم بلكه مي بايست با عمل كردن به موضوع بر مشكلات پيشي بگيريم ادامه داد: بيان قواعد و اصول، برنامه ريزي، اجرا و پيگيري براي رسيدن به اهداف شعار سال امري ضروري به نظر مي رسد و مي بايست به اين موضوع بيشتر توجه كرد.

يوسف نوري زاده دبير شوراي فرهنگ عمومي دلفان نيز در اين جلسه با تاكيد بر اجرايي شدن مصوبات جلسه هاي پيشين توسط دستگاههاي مربوطه افزود: در سال 93 كه مزين شده است با نام اقتصاد و فرهنگ اميدواريم جلسات شوراي فرهنگ عمومي در راستاي تحقق شعار سال گامي اساسي باشد.

بنابر این گزارش برگزاري همايش اقتصاد و فرهنگ و الگوي درست مصرف كردن توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، دانشگاه پيام نور و آموزش و پرورش دلفان، نصب بنر با جملات بزرگان دين در زمينه هاي اقتصاد و فرهنگ و الگوهاي درست مصرف كردن زندگي اسلامي و توجه و اقدام نيروي انتظامي در برخورد با متخلفين توليد آلودگي هاي صوتي از مهمترين مصوبات جلسه شورای فرهنگ عمومی دلفان بود.

