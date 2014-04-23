30 هزار مداح در سامانه بسیج مداحان کشور ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس سازمان بسیج مداحان کشور عصر چهارشنبه در محل سالن کنفرانس کنگره شهدای استان قزوین برگزار شد.

محمد فراهانی در جمع خبرنگاران با تببین برنامه های این سازمان گفت: ذاکری و مداحی اهل بیت(ع) در کشور تاریخچه ای طولانی دارد و با درس گرفتن از آموزه های دینی و مذهبی در ترویج حب معصومین تلاش می کنند.

وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی و حمایتهای امام راحل و مقام معظم رهبری شاهد گسترش عرصه ستایشگری اهل بیت(ع) هستیم که در این راستا بسیج و سپاه همواره حامی فعالیتهای مداحی اهل بیت بوده اند که یکی از این فعالیتها راه اندازی موسسه هنر و ادبیات آئینی است.

فراهانی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی بسیج مستضعفین برای تخصصی شدن و تاثیر جامعه مداحان در هدایت جامعه،بسیج مداحان در راستای تخصصی کردن مداحی با ماموریت جذب،سازماندهی و آموزش مداحان بسیجی تشکیل شده است.

این مسئول یادآورشد: سازماندهی،جذب و آموزش مداحان در محورهای بصیرت افزایی،تربیت، معرفت و انتقال مهارت به مداحان صورت می گیرد که در این خصوص نظام آموزشی مناسبی تدوین شده است که اجرایی می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر آموزش یک هزار و 200 ذاکر در سطح استان قزوین آغاز شده که در دوره ای سه ماه با کمک 15 استاد استانی و 7هفت استاد کشوری زمینه افزایش سطح علمی و مذهبی و مهارتی مداحان فراهم شده است.

فراهانی گفت: قزوین درر ردیف شهر های شاخص در زمینه جذب ذاکرین است و با توجه به پیشینه مذهبی این شهر، پیش بینی می کنیم این استان بتواند در آینده نزدیک در زمینه تربیت مداحان رسانه ای و کشوری نقش موثری ایفا کند.

وی با تاکید برلزوم ورود مداحان به حوزه امر به معروف و نهی از منکر گفت: امروزه که ماهواره ها مرکز ثقل دشمن در جنگ نرم هستند و مداحان بایستی نسبت به آسیبهای شوم این پدیده روشن گری کنند.

فراهانی تصریح کرد: ارزیابی ها نشان می دهد محلاتی که در آنها هیئت های مذهبی فعال هستند کمترین مشکلات را در زمینه مسائل اجتماعی و خانوادگی دارند در حالی که در محلات فاقد این هیئتها این مشکلات در حال افزایش است.

وی خاطر نشان کرد: برای سازماندهی فعالیت مداحانی که خارج از سازمان بسیج مداحان فعالیت میکنند اقداماتی صورت گرفته که مهمترین آنها تشکیل شورای راهبردی مداحان کشور است که هیئت های مذهبی و مداحان در این قالب فعالیت خود را هماهنگ می کنند.

فراهانی افزود:اگر ولایت محوری بین مداحان تقویت شود پیامدهای جنگ فرهنگی دشمن خنثی می شود زیرا ولایت فقیه عامل قدرت شیعه است.

این مسئول تربیت کادر متخصص مربیان کشور را از برنامه های این سازمان ذکر کرد و افزود:برگزاری همایش های مختلف برای مداحان جوان و نخبه در راستای رویکرد تخصصی کردن کردن مداحی و ذکر گویی از سایر فعالیتهای این سازمان است.