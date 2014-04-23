پیگیری برای راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یاراحمدی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به بند "ح" تبصره 5 ماده واحده بودجه سال 93 اظهار داشت: در این بند به‌منظور تحقق‌بخشی اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات صندوق توسعه ملی مکلف شده معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص دهد.

وی عنوان کرد: این برای نخستین بار است که به صندوق نوآوری و شکوفایی در قانون بودجه سرمایه تعلق می گیرد.

یاراحمدی با بیان اینکه در این راستا کارگروه تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان در کشور شکل گرفته است، عنوان کرد: رئیس پارک علم و فناوری لرستان نیز به عنوان عضو در این کارگروه حضور دارد که می توانیم از طرح های لرستان دفاع کنیم.

مسئول پارک علم و فناوری استان لرستان عنوان کرد: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته 15 درصد از مبلغ قید شده در بند "ح" تبصره 5 ماده واحده بودجه سال 93 را به صندوقهای نوآوری و شکوفایی استانها اختصاص می دهند.

وی با بیان اینکه عمده استانهای کشور از جمله لرستان فاقد صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، عوان کرد: تاکنون نیز وزارت علوم برای راه اندازی این صندوق در استانها تمایلی نشان نداده است.

یارااحمدی از مکاتبه با نمایندگان استان در این زمینه خبر داد و بیان داشت: امیدواریم با ارسال نامه ای به امضای استاندار لرستان برای وزیر علوم بتوانیم نسبت به تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی در استان برای استفاده از اعتبارات بند "ح" تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه استفاده کنیم.