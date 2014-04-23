تنها 9 سازمان مردم نهاد در مازندران ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان شامگاه چهارشنبه در گردهمایی سمن های زیست محیطی استان مازندران بمناسبت روز زمین پاک در سازمان محیط زیست استان افزود: در مسئله محیط زیست به صاحب نظرانی همچون غواصان عمیق نگر نیاز داریم که در عمق مشکلات زیست محیطی وارد شوند تا این مسائل برطرف شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران ادامه داد: هرچه جامعه به سمت صنعتی شدن می رود مشکلات زیست محیطی بیشتر می شود و کسانی که می خواهند در این سازمانها حضور پیدا کنند باید افراد صاحب نظر، متخصص و مطلع به محیط زیست باشند.

وی با تاکید بر اینکه در کوتاهترین زمان مجوز انجمن های مردم نهاد صادر می شود، افزود: در بخش محیط زیست انگیزه و ظرفیت خوبی وجود دارد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به قوهای مهاجر، گفت : این قوها در مرحله اول با مشکل تغذیه مواجه شدند که با اطلاع رسانی سازمان محیط زیست مردم پای کار آمدند و حدود 40 تن ذرت تامین شد.

شادمان با بیان اینکه وجود این پرنده سبب افزایش گردشگران در استان می شود ، خاطرنشان کرد: زمستان فصلی نیست که طبیعت خود را عرضه کند و بنابراین می توان با ایجاد زیرساختهای لازم زمینه را برای حضور گردشگران فراهم کرد.

وی بابیان اینکه یکی ازمشکلات جدی پیش روی جامعه امروز بحث محیط زیست است، گفت : در ایام استفاده دریا در تابستان به کمک همه جانبه سازمانهای مردم نهاد نیاز داریم.