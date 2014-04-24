وزیر راه و شهرسازی وارد خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش عباس احمدی آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید به همراه تعدادی از معاونان خود وارد فرودگاه بجنورد شد، در بدو ورود آخوندی به بجنورد سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی و جمعی دیگر از مسئولان استانی از وی استقبال کردند.

بر اساس برنامه وزیر راه و شهرسازی در این سفر یک روزه از پنج طرح عمرانی مهم و زیربنایی خراسان شمالی بازدید می کند؛ بازدید از طرح توسعه فرودگاه بجنورد یکی از برنامه های آخوندی بود که بعد از برگزاری مراسم استقبال در فرودگاه صورت گرفت.

وزیر راه و شهرسازی در دومین برنامه از باند دوم کنارگذر شمالی بجنورد بازدید خواهد کرد و پس از آن با سفر به شهرستان مانه و سملقان از پروژه بیمارستان 32 تختخوابی آشخانه، مرکز این شهرستان نیز دیدن می کند.

پس از آن آخوندی حدود ساعت 13 و 30 دقیقه بعد از ظهر از پروژه احداث محور جاجرم- میامی بازدید می کند و ساعت 16 امروز هم برنامه بازدید از پروژه احداث خط آهن مشهد- بجنورد- گرگان در برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی به خراسان شمالی قرار دارد.

عصر امروز ساعت 17 وزیر راه و شهرسازی نشستی با اساتید دانشگاه های استان در سالن شهید ماژانی استانداری خراسان شمالی دارد و پس از آن نیز در همین محل با اصناف مرتبط با وظایف وزارت راه و شهرسازی دیدار می کند.

بر اساس برنامه آخوندی امشب خراسان شمالی را به مقصد تهران ترک می کند.

گفتنی است، از زمان روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، پس از وزیر کشور که برای معارفه استاندار خراسان شمالی به این استان سفر کرد، وزیر راه و شهرسازی دومین وزیر از کابینه دولت یازدهم است که به خراسان شمالی سفر می کند.