اعتلای نام و آوازه ایران در میادین جهانی غرور آمیز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامند رحمان پیش از ظهر پنجشنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی در پی کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی در مسابقات وزنه برداري معلولان جهان اظهارداشت: خوشحالم كه با كسب اين موفقيت توانسته ام دل ملت بزرگ ايران را شاد كنم.

وی اتكاء به خداوند متعال، دعاي خير مردم و حمايت مسئولان كشوري و استاني را بسترساز موفقيت و افتخارآفريني ورزشكاران استان عنوان كرد و افزود: همواره دعاي خير مردم يار و ياور ورزشكاران در مسابقات مختلف بوده است و بنده نيز به نوبه خودم از مردم ايران اسلامي بخصوص مردم آذربايجان غربي و همچنين حمايت استاندار آذربايجان غربي از جامعه ورزشي استان تشكر مي‌كنم.

سينا علي ميري قهرمان وزنه برداري جوانان آسيا و سينا خليلي قهرمان ووشوي جوانان جهان نيز در اين ديدار از حمايت هاي استاندار آذربايجان غربي از ورزشكاران استان قدرداني کردند.

پیش از ظهر پنجشنبه سيامند رحمان قهرمان وزنه برداري معلولين جهان، سينا علي ميري قهرمان وزنه برداري جوانان آسيا و سينا خليلي قهرمان ووشوي جوانان جهان با قربانعلی سعادت استاندار آذربايجان غربي ديدار و گفتگو كردند.

در پايان اين ديدار، استاندار آذربايجان غربي با اهداي لوح و هدايايي از اين ورزشكاران تجليل کرد.