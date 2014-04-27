مبارزه با آفت ملخ در مراتع منطقه نصروا دیباج دامغان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهوند جعفری سارویی در حاشیه بازدید از مراتع منطقه نصروا دیباج در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با شروع فصل بهار و سبز شدن سوهان، بعضی از آفات از جمله ملخ که شروع به رشد و نمو و تکثیر می کنند کار مبارزه با این آفت در مراتع آغاز می شود.

وی با یادآوری اینکه این مبارزه با هدف حفظ مراتع و شناسایی آفات و کاهش اثرات آن و مبارزه در محل های کانون انجام می گیرد خاطرنشان ساخت: برای مبارزه با آفات ملخ در ابتدا نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری به بررسی مراتع می پردازند و با شناسایی کانون های ملخ سریعا عوامل واحد مرتع با بهره گیری از تجهیزات و ادوات و تامین نهاده ها عملیات مبارزه مکانیکی و شیمیایی با آفات را آغاز می کند.

کارشناس واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دامغان اجرای مبارزه با آفات ملخ در مراتع منطقه نصروا دیباج را در مساحتی به میزان پنج هکتار از کانون های ملخ ذکر کرد و افزود: مراتع شهرستان با توجه به تنوع گونه های گیاهی موجود از مهمترین و باارزش ترین منابع طبیعی تجدید شونده است که بهره برداری توام با عملیات اصلاح و احیا آن می تواند نقش مهمی در حفاظت از آب و خاک و تامین نیازمندی ها در زمینه مواد پروتینی و ... ایفا کند.

جعفری سارویی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 200 نفر بهره بردار با ظرفیت 144 هزار و 256 واحد دامی از مراتع این شهرستان بهره برداری می کنند.

وی مهمترین اقدمات انجام شده در حوزه مرتع از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان را اجرای عملیات قرق مراتع ییلاقی به میزان پنج هزار و 700 هکتار در منطقه کجین دشت، اسپیرو و پلاس، عملیات قرق مراتع قشلاقی به میزان دو هکتار در منطقه چاه شور و یزدان آباد ذکر کرد.

کارشناس واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دامغان در خاتمه تصریح کرد: عملیات مرمت چشمه به میزان یک دهنه در منطقه چنگی، عملیات احداث آبشخور فلزی به میزان 67 باب در منطقه لوان، کلاته و جزن و عملیات سطح عایق به میزان 200 مترمربع در منطقه سربند دیباج از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه مرتع طی سال گذشته بوده است.