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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۵۲

جعفری سارویی:

مبارزه با آفت ملخ در مراتع منطقه نصروا دیباج دامغان آغاز شد

مبارزه با آفت ملخ در مراتع منطقه نصروا دیباج دامغان آغاز شد

دامغان – خبرگزاری مهر: کارشناس واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان از آغاز مبارزه با آفات ملخ در مراتع منطقه نصروا دیباج این شهرستان خبر داد و گفت: برای مبارزه با این آفت در مرحله های دیده بانی، ردیابی و عملیات مبارزه تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهوند جعفری سارویی در حاشیه بازدید از مراتع منطقه نصروا دیباج در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با شروع فصل بهار و سبز شدن سوهان، بعضی از آفات از جمله ملخ که شروع به رشد و نمو و تکثیر می کنند کار مبارزه با این آفت در مراتع آغاز می شود.

وی با یادآوری اینکه این مبارزه با هدف حفظ مراتع و شناسایی آفات و کاهش اثرات آن و مبارزه در محل های کانون انجام می گیرد خاطرنشان ساخت: برای مبارزه با آفات ملخ در ابتدا نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری به بررسی مراتع می پردازند و با شناسایی کانون های ملخ سریعا عوامل واحد مرتع با بهره گیری از تجهیزات و ادوات و تامین نهاده ها عملیات مبارزه مکانیکی و شیمیایی با آفات را آغاز می کند.

کارشناس واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دامغان اجرای مبارزه با آفات ملخ در مراتع منطقه نصروا دیباج را در مساحتی به میزان پنج هکتار از کانون های ملخ ذکر کرد و افزود: مراتع شهرستان با توجه به تنوع گونه های گیاهی موجود از مهمترین و باارزش ترین منابع طبیعی تجدید شونده است که بهره برداری توام با عملیات اصلاح و احیا آن می تواند نقش مهمی در حفاظت از آب و خاک و تامین نیازمندی ها در زمینه مواد پروتینی و ... ایفا کند.

جعفری سارویی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 200 نفر بهره بردار با ظرفیت 144 هزار و 256 واحد دامی از مراتع این شهرستان بهره برداری می کنند.

وی مهمترین اقدمات انجام شده در حوزه مرتع از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان را اجرای عملیات قرق مراتع ییلاقی به میزان پنج هزار و 700 هکتار در منطقه کجین دشت، اسپیرو و پلاس، عملیات قرق مراتع قشلاقی به میزان دو هکتار در منطقه چاه شور و یزدان آباد ذکر کرد.

کارشناس واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دامغان در خاتمه تصریح کرد: عملیات مرمت چشمه به میزان یک دهنه در منطقه چنگی، عملیات احداث آبشخور فلزی به میزان 67 باب در منطقه لوان، کلاته و جزن و عملیات سطح عایق به میزان 200 مترمربع در منطقه سربند دیباج از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه مرتع طی سال گذشته بوده است.

کد مطلب 2277534

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