تركيه به دنبال رنگ هاي باخته

استانبول تركيه در تاريخ دهم شهريورماه ميزباني ديدار وزيران امور خارجه اسرائيل و پاكستان را با حضور رجب طيب اردوغان بر عهده داشت . بواسطه ميانجيگري تركيه، رژيم اسرائيل درصدد است دفتري در سفارتخانه آنكارا در اسلام آباد به منظور حفاظت از منافع اتباع اين رژيم داير كند .

ايده واسطه گري تركيه در حالي به مرحله اجرا درمي آيد كه آنكارا در دهه گذشته مبادرت به عقد قراردادهاي نظامي و تجاري با رژيم اسرائيل نموده است .

تركيه بعد از جنگ دوم جهاني به بركت سياست هاي تملقانه اش توانسته است به وضعيت نسبتا مطلوبي در زمينه اقتصاد دست يابد اما در زمينه سياسي همچنان در آشفته بازار به سر مي برد .

همانطور كه سرزمين تركيه يك سرزمين گذار است يعني حلقه ارتباط آسيا با اروپا مي باشد، تفكرات مردم و سياستمداران اين كشور نيز يك تفكرگذار مي باشد. تفكر گذار از هويت شرقي به سمت هويت غربي .

دوران گذار هميشه با تلاطم و آشوب فكري همراه است. تفكر گذار از هويت شرقي به سمت هويت غربي در 150 سال گذشته همواره دغدغه فكري دولتمردان ترك بوده است . بويژه با تشكيل اتحاديه اروپايي و افزايش تعداد اعضاي آن به 25 كشور، عضويت در اين اتحاديه به كعبه آمال و آرزوي ترك ها تبديل شده است .

پيگيري اين سياست ها همانقدر كه داراي فوايد براي تركيه بوده است به همان نسبت نيز مضراتي به همراه داشته كه سايه شوم آن همواره بر پيشاني ترك ها باقي خواهد ماند .

شايد هر مخاطبي با شنيدن اين خبر كه نئونازي ها به محل اسكان ترك ها در آلمان حمله كرده اند ، بارها از خود مي پرسيد كه چرا ازبين مليت هاي مختلف ترك ها مورد حمله قرار مي گيرند، سياست هاي مقطعي و فرصت طلبانه ازخصيصه بارز ترك ها محسوب مي شود كه در جنگ دوم جهاني گريبانگير آلمان ها شد .

اين سياست در خاورميانه نيز مثال زدني است . تركيه با اتخاذ سياست هاي لائيك نسبت به دين اسلام در كشورهاي خاورميانه جايگاه مطمئن و مثيتي ندارد . اين كشور پس از فروپاشي شوروي با تشكيل كشورهاي ترك زبان، پنج كشور آسياي ميانه و قفقاز را به دور خود جمع كرد تا بتواند در اين منطقه وجهه اي براي خود دست و پا كند اما دير زماني نپاييد كه پوشالي بودن اين سياست آشكار شد و تركمنستان با امتناع از شركت در اين نشست ها، طرح هاي تركيه را نقش بر آب كرد .

در برهه زمان كنوني تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپايي با موانع گسترده اي روبرو است . بافت حكومتي اين كشور به هيج وجه با معيارهاي اروپايي مطابقت ندارد . نفوذ نظاميان در دستگاه حكومتي، مشاركت احزاب اسلامگرا، نقض آزادي هاي مدني ، تفاوت هاي فرهنگي بين جامعه اين كشور با جوامع اروپايي و موضوع قبرس از اهم موانع تركيه در دستيابي به خواسته هايش مي باشد . تركيه از نظر اقتصادي نيز به اروپا وابسته است و عملا حرفي براي گفتن ندارد .

با چنين شرايطي تركيه مجبور است دست به دامان قدرت هايي شود كه راه را براي ورود تركيه به اتحاديه اروپايي آسان گرداند و يا حداقل چهره با نفوذي را در بحران هاي بين المللي ايفا نمايد تا دستيابي به اهداف ميسر گردد.

بر همين اساس رجب طيب اردوغان با ارايه راهكاري آسان و سنتي سعي دارد كمبودهاي خود در اروپا را با انجام شاهكارهايي در شرق جبران كند . دولت تركيه با وقوف بر نياز اسرائيل به عادي سازي روابط با كشورهاي اسلامي درصدد است با ايجاد دفاتر تامين منافع اسرائيل در سفارتخانه هايش ، پل ارتباطي اسرائيل با كشورهاي اسلامي گردد و بهره آن را از طريق دولت آمريكا و لابي صهيونيستي در اروپا برداشت نمايد .

اگر چه بعضي از دولت ها به دليل نياز اقتصادي در دام طرح هاي تركيه افتاده اند و با عقب نشيني اسرائيل از نوار غزه بهانه لازم را براي برقراري رابطه با اين رژيم پيدا كرده اند ، اما به طور يقين در اين بين هر كشوري صاحب منافع گردد بدون شك خود كشور تركيه با ترفندهاي فوق از معادلات پر پيچ و خم اروپائيان به آساني عبور نخواهد كرد و تنها موضع خود را در دنياي اسلام متزلزل تر از پيش خواهد كرد .