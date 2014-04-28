«ویدئوآرت» دغدغه تازه کیانیان/ سینما شادی را فراموش کرد یا شادی سینما را!

رضا کیانیان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که به همراه چند هنرمند دیگر در نمایشگاه گروهی «ویدئو چیدمان» در گالری آریانا حضور دارد در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: گلزار حسن‌زاده که مسئول برگزاری این نمایشگاه است 2 سال قبل نمایشگاه ویدئو چیدمانی با نام «دژاوو» برپا کرده بود و تصمیم داشت نمایشگاه دیگری از ویدئوچیدمان برگزار کند. وی پیشنهاد حضور در این نمایشگاه را به من داد و من نیز چون در شرایطی بودم که حوصله این کار را داشتم و بدم نمی آمدم که ساخت ویدئوآرت را هم تجربه کنم، پذیرفتم در این نمایشگاه حضور داشته باشم.

وی درباره ایده واحدی که در ساخت ویدئو آرت‌های این نمایشگاه وجود دارد، توضیح داد: تمام ویدئو چیدمان‌های این نمایشگاه با موضوع واحد «تو چی فکر می‌کنی؟» ساخته شده اند. در واقع هرکس نگرش خودش را در مورد این موضوع ارائه می دهد و مخاطب شاهد نمایشگاهی از کارهای هفت هنرمند است که با یک ایده، مفاهیم گسترده ای را انتقال می دهند. فکر می کنم فقط من و امیر اثباتی برای اولین بار باشد که ویدئو آرت می سازیم چون بقیه دوستان پیش از این تجربه ساخت ویدئو چیدمان و حضور در نمایشگاه های دیگر را داشته‌اند.

سینما شادی را فراموش کرده یا شادی سینما را؟

بازیگر فیلم «خانه‌ای روی آب» درباره ویدئو آرتی که با توجه به موضوع نمایشگاه ساخته است، عنوان کرد: ویدئو آرت من در ارتباط با سینماست. اینکه آیا سینما شادمانی را فراموش کرده یا شادمانی سینما را فراموش کرده است یا اینکه هر دو یکدیگر را از یاد برده اند. البته اصل قضیه را مخاطبان بعد از دیدن این ویدئو متوجه خواهند شد.

کیانیان متذکر شد: در این نمایشگاه امیر اثباتی چیدمانی را طراحی کرده است که ویدئو همه هنرمندان در غرفه هایی جدا از هم به شکل همزمان به نمایش در می آیند. ویدئو آرت تصاویری تکرارشونده است و مخاطب می تواند مثل یک نمایشگاه نقاشی در این مکان بچرخد و از هر ویدئویی که خواست دیدن کند و یا اگر از برخی از ویدئو آرت‌ها بیشتر لذت برد، بازگردد و دوباره آنها را تماشا کند.

ویدئو آرتی با حضور تعیین‌کننده موسیقی

بازیگر نمایش «پروفسور بوبوس» یادآور شد: اثباتی هر بخش از آتلیه را بر مبنای ایده ای که هر هنرمند مد نظر داشته طراحی کرده است که این طراحی بر پایه نور و چیدمان های مختلف برپا شده است. در ویدئو آرتِ من موسیقی هم حضور تعیین‌کننده‌ای دارد.

به گفته وی، موسیقی این کار را پسرش علی کیانیان ساخته است.

کیانیان در پاسخ به این پرسش که دلیل علاقمندی اش به تجربه کردن حوزه های مختلف هنری چیست؟ گفت: همیشه گفته ام که من بازیگر هم هستم. یعنی در کنار انجام کارهای دیگر هنری، بازیگری هم می کنم. من در دانشکده هنرهای زیبا در رشته تئاتر تحصیل کردم اما همیشه در کلاس‌های گروه تجسمی هم حضور پیدا می کردم و به این رشته علاقمند بودم. حتی پرویز تناولی هنوز من را به یاد دارد که سر کلاس‌هایش در دانشکده حاضر می شدم.

از سوم دبیرستان عکاسی می‌کردم

وی ادامه داد: زمانی که سوم دبیرستان بودم یک دوربین عکاسی «لوبیتل 2» را که به پول آن موقع 90 تومان می شد خریدم و شروع به عکاسی کردم بنابراین گرایش به هنرهای تجسمی و عکاسی از قبل در من وجود داشته و اینطور نبوده که یک دفعه وارد حوزه های عکاسی و تجسمی بشوم. حتی مدتی در یک کارگاه، نجاری کردم. چون همیشه به این نکته معتقدم که دنیا خیلی بزرگتر، گسترده تر و متنوع تر از آن چیزی است که ما تجربه می کنیم پس بهتر است سراغ عرصه های مختلف رفته و آنها را هم تجربه کنیم.

پایان بازی در فیلم جدید فرمان‌آرا

وی درباره دیگر فعالیت‌هایش گفت: مدتی است بازی در آخرین فیلم بهمن فرمان آرا با نام «دلم می خواد» را به پایان رسانده ام. فعلا در تدارک راه اندازی یک نمایشگاه عکاسی هستم که قرار است آذر ماه برگزار شود. البته نمی توانم درباره این نمایشگاه توضیحی دهم چون من معمولا در کارهایی که می کنم چند ایده مختلف دارم که برخی را کنار می گذارم و تعدادی را برای ارائه انتخاب می کنم.

وی در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: اما از بعد از برگزاری نمایشگاه «قار سوم: اتفاق می‌افتد» که با مضمون کلاغ‌ها برگزار شد به سمت هنر مفهومی گرایش پیدا کرده ام. در واقع نمایشگاه هایی که برپا می کنم هم مثل بازیگری‌ام است که مخاطب نمی تواند از قبل حدس بزند که رضا کیانیان این بار قرار است چه نقشی بازی کند و با خود می‌گوید برویم ببینیم که این بار کیانیان در فیلم چه نقشی بر عهده دارد.

رضا کیانیان علاوه بر بازیگری سینما و تئاتر در عرصه های مختلفی چون فیلمنامه نویسی، طراحی صحنه و لباس، کارگردانی، طراحی پوستر، عکاسی و... نیز تجربه دارد.این هنرمند مهر و آبان 92 در نمایش «عرق خورشید، اشک ماه» به کارگردانی آتیلا پسیانی در سالن اصلی تئاتر شهر میزبان علاقمند به تئاتر بود.

علاوه بر رضا کیانیان، هنرمندانی چون امیر اثباتی، سمیرا علیخان‌زاده، حسام نورایی، حامد صفایی، آبتین مظفری و گلزار حسن‌زاده در این نمایشگاه ویدئو چیدمان حضور دارند که جمعه 5 اردیبهشت ماه در گالری آریانا به نشانی خیابان فرشته، پلاک 9 افتتاح می‌شود و تا 11 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.