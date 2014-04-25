اختصاص سه میلیارد ریال به مرکز بهداشتی بهارستان جم/ نگرانی از میزان شیوع تالاسمی مینور در جم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران به برخی از شاخصه‌های سلامت در شهرستان جم اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان جم از لحاظ سلامت و بهداشت از سال 84 تا 92 رشد قابل قبولی داشته است و تلاش داریم تا این شاخص‌ها را بهبود بخشیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم ادامه داد: میانگین آمار مرگ و میر کودکان شهرستان جم در سال 84 برابر با 21 نفر بود و در سال 91 به 12 نفر در جامعه آمار یک‌هزار نفری رسید.

رشد چشمگیر تولد نوزادان سالم و افزایش زایمان ایمن

وی با اشاره به آمار سال‌های قبل در این زمینه، افزود: رشد چشم گیر تولد نوزادان سالم، رشد زایمان ایمن در شهرستان، افزایش رجوع به بیمارستان ها و تغییر رفتار در حوزه سلامت فردی شهروندان از تلاش‌های مجموعه بهداشت و درمان شهرستان برای ارتقای سلامت شهرستان است.

قاسمی از عدم رعایت نکات بهداشتی در آرایشگاه ها انتقاد شدید کرد و توصیه کرد که تمامی کارمندان ادارات برای فرهنگ سازی استفاده از لوازم شخصی در آرایشگاه‌ها بسیج شوند.

میزان شیوع تالاسمی مینور در شهرستان نگران کننده است

وی به آموزش‌های پیش از ازدواج در مرکز بهداشتی و درمانی شهر جم اشاره کرد و افزود: گرچه میزان شیوع تالاسمی مینور در شهرستان نگران کننده است ولی شهرستان جم در شش سال اخیر بیماری تالاسمی ماژور نداشته است.

قاسمی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وضعیت مرکز بهداشتی بهارستان جم تصریح کرد: با تلاش‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان، اعتبار 300میلیون تومان در کمیته برنامه ریزی شهرستان تصویب شده است و با جذب اعتبار مذکور، این مصوبه اجرایی خواهد شد.

