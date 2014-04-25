به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سیاری، معاون امور بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به مشکلات سلامت مردم که ریشه در سبک زندگی و رفتار مردم دارد، بیان کرد: کم تحرکی، عادات غذایی و مصرف سیگار باعث بروز بیماری های مضمن همچون سکته مغزی، قلبی، سرطان و دیابت است که البته همه این رفتارهای نادرست قابل کنترل می باشد.

وی افزود: در کشور ما سالانه 30 هزار نفر در اثر سرطان جان خود را از دست می دهند که هر بیمار سرطانی 20 میلیون تومان هزینه دارد که البته 40 درصد آن قابل پیشگیری است.

معاون امور بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: هر روز 52 نفر در اثر حوادث ترافیکی در کشور جان خود را از دست می دهند. 800 هزار نفر سالانه در بیمارستان ها بستری می شوند که البته با اقداماتی که در کشور انجام شده این روند روبه کاهش است اما هنوز نسبت به بسیاری از کشورها رقم بالایی است.

سیاری گفت: 10 درصد مردم یعنی معادل 5.5 میلیون نفر سیگار استعمال می کنند و برای این امر روزانه 10 میلیارد تومان خرج سیگار مردم می شود، 14 درصد مردم کشور قند خون بالا و دیابت دارند و 28 درصد مردم از چربی خون بالا رنج می برند که همه این موارد با اصلاح الگوی رفتاری شهروندان قابل جبران است.

وی با اشاره به معضل آلودگی هوا گفت: در سال 91 فقط 5 درصد روزهای زندگی مان پاک بود، 70 هزار خودروی غیراستاندارد و فرسوده در تهران تردد دارند که 3 برابر خودروهای دیگر تولید آلودگی می کنند، اما در اثر این مساله در هر ساعت 2 نفر بخاطر آلودگی هوا فوت می کنند.

معاون امور بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان صنعتی به عنوان شیشه افزود: مصرف شیشه در بین نوجوانان و جوانان باعث بروز رفتارهای پرخطر از قبیل خودکشی، قتل، رفتارهای جنسی پرخطر و ایدز می شود، 20 تا 30 هزار نفر معتاد تزریقی در کشور وجود دارد که در دیگران را هم به ایدز مبتلا می کنند.

سیاری ضمن ابراز امیدواری به حل این مشکل با کمک مردم، مسئولین، حمایت های رهبری، ریاست جمهوری، دولت، نمایندگان، قوه قضائیه ادامه داد: امیدواریم بتوانیم امسال برنامه ترویج و توسعه خودمراقبتی را برای تمام مردم تدوین کنیم تا این طرح را برای 12 میلیون نفر در آموزش و پرورش، 4 میلیون نفر در دانشگاه‌ها، خانواده ها، کشاورزان و کارگران به اجرا درآوریم.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه توانمندسازی مردم در بعد سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی امری یادگرفتنی و انجام شدنی است، گفت: مردم ایران دو برابر میزان نیاز، نمک مصرف می کنند که باید کاهش پیدا کند، مصرف روغن باید کاهش یابد و بجای روغن جامد، مردم از روغن مایع استفاده کنند که این مساله هم باید فرهنگ سازی شود و هم صنعت کشور به سمت تولید روغن مایع پیش برود و در کنار آن مردم باید از مصرف سیگار و قلیان پرهیز نمایند.