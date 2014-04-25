به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده، صبح جمعه در جلسه اي با مسئولان شهرداري و شهرستان ابركوه در مجموعه شهرداري اين شهر، با انتقاد از قیمت های جدید حامل های انرژی اظهار داشت: پیش بینی من این است که با اعلام این قیمت ها، تورم بالایی را در کشور شاهد خواهیم بود.

وی با بيان اينكه پیش بینی دولت برای انصراف از یارانه بیش از 10 میلیون نفر از مردم تحقق نیافت، عنوان كرد: دولت بر خلاف آنکه می خواست مقبولیت سیاسی خود را نشان دهد، باعث ایجاد بازتاب های منفی در خارج از کشور شد.

دولت اعلام كرده از محل يارانه ها به صنعت كمك نمي كند

زارع زاده عنوان كرد: با توجه به اینکه دولت باید برای رساندن سود به مردم حمایت از تولید کنندگان از محل یارانه ها را در دستور داشته باشد اما وزیر صنعت اعلام می کند که به تولید کنندگان حمایتی در این راستا انجام نمی شود.

نماينده مردم شهرستان هاي ابركوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهريز در مجلس در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از عدم معرفي فرماندار جدید ابرکوه، عنوان كرد: فرماندار ابركوه در حالي هنوز معرفي نشده كه ديگر شهرستانهاي استان، فرمانداران خود را توديع و معارفه كرده اند.

معرفي فرماندار ابركوه تا پايان هفته/ رسولي و اكرمي دو گزينه معرفي شده به وزارت كشور

وي تاكيد كرد: با جلسات متعددی که با وزارت کشور و مسئولان استانداری یزد داشته ایم تلاش می کنیم که فرماندار ابرکوه تا آخر هفته معرفی شود.

زارع زاده ادامه داد: این طور که شنیده شده، سید نبی رسولی و خلیل اکرمی دو کاندیدایی هستند که نام آنها به وزارت کشور ارسال شده اما انتخاب یا عدم انتخاب آنها بر عهده این وزارتخانه است.

وی در این جلسه نیز مانند برخی دیگر از جلسات خود در ابرکوه از عدم همکاری مسئولان شهرستان ابرکوه به خصوص فرماندار این شهرستان با نماينده مجلس انتقاد کرد.