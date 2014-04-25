دبیرخانه سومین جشنواره تئاتر شهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری دو دوره این جشنواره در مراکز فرهنگی و هنری شهر تهران، دبیرخانه سومین دوره جشنواره تئاتر شهر فعالیت خود را آغاز کرد.

این جشنواره که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با مدیریت شهرام کرمی برگزار می شود طی هفته دوم اردیبهشت ماه جاری فراخوان خود را منتشر می‌کند.

در هفته گذشته اولین جلسه شورای سیاستگذاری به ریاست حجت الاسلام شهاب مرادی برای بررسی و تایید فراخوان برگزار شده و مقرر شد سومین جشنواره تئاتر شهر با توجه به گسترش فعالیت تئاتر کانون‌های نمایش مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توجه به گروه های جوان به عنوان مهمترین عامل و امکان حمایت از اجرای عمومی آثار منتخب در سال 93 برگزار شود.

در دوره های گذشته، بخش های متنوعی همچون تئاتر صحنه ای و خیابانی، تئاتر کودک و نوجوان، نمایشنامه‌نویسی، نمایشنامه‌خوانی و کارگاه‌های آموزشی در جشنواره تئاتر شهر برگزار شده است.