به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی صبح جمعه در جشن اردیبهشت در تالار اصلی تئاترشهر مشهد اظهار کرد: هنر تئاتر ابزاری برای رونق دیپلماسی فرهنگی است و در این راستا باید با نگاهی دغدغه مند به تقویت حوزه تئاتر کشور کمک کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات فراوانی پیش روی بخش تئاتر کشور است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال حمایت مادی و معنوی از این هنر قدیمی است.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: امسال میزان بودجه وزارت برای حمایت از تئاتر کشور نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته و باید در این مسیر از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کنیم.

مرادخانی اظهار کرد: مهم‌ترین مشکلات در بخش تئاتر است کمبود بودجه است و استانداران هر استان به همراه سایر مسئولین باید زمینه جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی را فراهم کنند.

وی با اعلام اینکه تئاتر باید مخاطب پسند باشد گفت: اقتصاد هنر در بخش تئاتر زمانی محقق می شود که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دیدن نمایش جذب شوند.

گفتنی است، در این مراسم از کتاب "صد سال تئاتر مشهد" به نویسندگی امیررضا سهیلی رونمایی شد.