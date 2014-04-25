شكست آمريكا در صحراى طبس پيروزى ایمان بر فناوری نوین بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي در خطبه هاي اين هفته جمعه چناران اظهار کرد: اهميت واقعه صحراى طبس، در اين بود كه وقتى نظامى مردمى و اسلامى مورد عنايات بارى تعالى باشد، حتى عواملى مانند ريگ‏ها و گرد و غبار بيابان هم مى‏ توانند ماشين جنگى قدرتمندترين كشور جهان را در هم بكوبد و منهدم سازد.

امام جمعه چناران افزود: از آن پس، تصميمات و اقدامات خصمانه آمريكا و دشمنان انقلاب در پرتو عنايت خداوند بى‏ ثمر ماند و كاروان پر خروش انقلاب، همچنان با حضور توفنده ملت سرافراز در كنار رهبر دورانديش و شجاع خود، به حركت سرنوشت ‏ساز و اميد بخشش ادامه مى‏دهد.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به شکست سیاستهای آمریکا در منطقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: جایگاه آمریکا به علت نداشتن استراتژی مشخص درخاورمیانه به شدت تنزل کرده، ضمن اینکه سیاست های ایالات متحده در عراق، سوریه، لبنان و مصر نیز با شکست مواجه شده است.

وي افزود: در واقع سیاست هرج و مرج سازنده واشنگتن در منطقه نتیجه معکوس داشته و در بکارگیری ظرفیت کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان، قطر و امارات بی نتیجه مانده است.

امام جمعه چناران با اشاره به دشمنی های آمریکا باملت ایران و ممانعت این کشور در معرفى حميد ابوطالبى به ‏عنوان سفير ايران در سازمان ملل گفت: اول اين كه با اين اقدام غيرقانونى آمريكا، اين كشور ديگر نمى‏ تواند ميزبانى بى‏ طرف و مشروع براى حضور سازمان ملل در خاك خود باشد، از اين رو، طرح اين موضوع بايد در دستور كار دولت ايران و ديگر كشورهاى بى‏طرف قرار گيرد.

حجت الاسلام تاجی افزود: نكته دوم اينكه اين مسئله به ‏خوبى نشان داد كه براى آمريكايى‏ها دولت روحانى يا هر دولت ديگرى، تفاوت ندارد و خصومت ‏ورزى آن‏ها عليه دولت و ملت ايران، مختص به اين دولت يا آن دولت و... نيست؛ از اين رو، اميد بستن به مذاكرات و گفت ‏وگو با اين كشور براى حل مشكلات دو طرف، اميدى واهى است.

وی اظهار کرد: سوم آنكه، اين كارشكنى‏ ها اگرچه در گذشته هم وجود داشته است، ولى هيچ‏گاه به اندازه گستاخى امروز آمريكايى‏ها نبوده است و اين مسئله، به برخى برخوردهاى منفعلانه دستگاه سياست خارجه در مسائل مختلف برمى‏گردد كه اين توهم را در آمريكايى‏ها به ‏وجود آورده كه با توجه به ضعف دولت ايران، مى‏تواند هر اقدامى را بر آن تحميل كند.

امام جمعه چناران گفت: از اين رو دولت ايران بايد با پافشارى بر گزينه ابوطالبى و عقب ‏نشينى نكردن از معرفى وى، هم به آمريكایى‏ها و هم به كسانى كه اين روزها به برخى اقدامات دولت با نگاه ترديد مى‏نگرند، نشان دهد كه از منافع ملى ايران دست نخواهد كشيد، ضمن اين كه، اين مسئله بايد از مجارى قانونى و سازمان ملل نيز بجد پيگيرى شود.

وی با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه هاگفت: هدفمندى يارانه ‏ها، اگرچه خيلى دير اما كارى بزرگ و شجاعانه ‏اى بود كه در دولت قبل، اصل آن كليد خورد و در اين دولت نيز با جديت و با شيبى ملايم دنبال مى‏ گردد.

امام جمعه چناران افزود: سامان ‏يافتن سه مؤلفه اساسى اقتصاد يعنى توليد، توزيع و مصرف، متناسب با الگوى ايرانى اسلامى پيشرفت، از جمله اهداف پايه‏اى هدفمندى يارانه‏ ها مطرح و البته از اين رهگذر، بهبودى عزتمندانه و عادلانه امر معيشت براى خانواده ‏هاى غيربرخوردار نيز مد نظر بوده است.

حجت الاسلام تاجی افزود: در اين‏كه اصل هدفمندى به مصلحت مردم و جامعه است، هيچ ترديدى نيست اما شيوه ‏ها و فرايند اجرايى مراحل مختلف آن قابل تأمل است و لذا از برخى شيوه ‏هاى نسنجيده كه بگذريم، كليت كار قابل تأييد و بايد با حمايتهاى ملى پيگيرى و اجرا شود.

وی گفت: اميد مى‏ رود هدفمندى يارانه‏ ها در تراز كرامت و عزت مردم شريف و سربلند ايران اسلامى و در جهت ساماندهى و نهادينه‏ سازى سياستهاى اقتصاد مقاومتى، با هوشمندى و تدبير، مراحل تكميلى و پايانى خود را با موفقيت سپرى کنند و بر رونق اقتصادى كشور در سال اقتصاد و فرهنگ بيفزايد.

امام جمعه چناران با اشاره به روز جهانی کارگر گفت: ارزش ‏آفرينى از نقاط قابل توجه و نقش بى‏ بديل كارگران در پيشرفت، ترقى و شكوفايى كشور است.

حجت الاسلام تاجی افزود: ترويج فرهنگ كار بايد با رويكرد اقتصاد مقاومتى بر اساس اين فرهنگ شكل گرفته و گسترش پيدا كند تا بتواند در شكوفايى اقتصادى نقش ايفا كند، از طرفى كارگران بسيجى و جهادى، نقش مضاعفى در اين راستا به‏عهده دارند، كارگران ثابت كرده‏ اند در هر عرصه‏ اى كه حضور يافته، نقش مؤثرى را داشته ‏اند.

وی اظهار کرد: از اين‏ رو با وجدان كارى و ارزش نهادن به كار، تهديدات اقتصادى كه متوجه كشورمان است را خنثى مى ‏كنند، كارگران بسيجى با همت و تلاش خود در دوران دفاع مقدس از هيچ امرى دريغ نكردند و لذا امروز اگر موشك‏هاى پيشرفته داريم، مرهون تلاش طراحان و كارگرهايى است كه نشان داده نمى ‏شوند.

امام جمعه چناران افزود: كارگران رزمنده بسيجى در كنار ايثارگرى‏هاى خود و در جبهه ‏هاى حق عليه باطل، در زنده نگه داشتن صنعت نفت و اقتصاد كشور نقش به‏ سزايى داشتند و در زير شديدترين بمباران دشمن، به دفاع پرداختند و نگذاشتند اقتصاد و صنعت كشور دچار مشكل شود.

حجت الاسلام تاجی گفت: در عين حال امروز كه در دوران تحريم اقتصادى هستيم، وظيفه كارگران بسيار سخت‏تر از زمان جنگ است چراكه در مقابل هجمه سنگين بى‏مروتى‏ها و بى ‏عدالتى‏ هاى دشمنان و حتى كشورهاى به‏ ظاهر دوست، اين كارگران مخلص هستند كه مى‏توانند كشور را در رسيدن به استقلال يارى کنند.

وی بیان کرد: چرا كه تفكر و نگاه بسيجى در اقشار مولد، به تعهد سازمانى و مديريت جهادى در تحقق اقتصاد مقاومتى منجر خواهد شد و البته دولت و مسؤولين باید به اين قشر زحمتكش و بى‏ توقع توجه ويژه کنند و در رفع نيازها و مشكلات آنان كوشا باشند.