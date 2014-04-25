شكست آمريكا در صحراى طبس پيروزى ایمان بر فناوری نوین بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي در خطبه هاي اين هفته جمعه چناران اظهار کرد: اهميت واقعه صحراى طبس، در اين بود كه وقتى نظامى مردمى و اسلامى مورد عنايات بارى تعالى باشد، حتى عواملى مانند ريگها و گرد و غبار بيابان هم مى توانند ماشين جنگى قدرتمندترين كشور جهان را در هم بكوبد و منهدم سازد.
امام جمعه چناران افزود: از آن پس، تصميمات و اقدامات خصمانه آمريكا و دشمنان انقلاب در پرتو عنايت خداوند بى ثمر ماند و كاروان پر خروش انقلاب، همچنان با حضور توفنده ملت سرافراز در كنار رهبر دورانديش و شجاع خود، به حركت سرنوشت ساز و اميد بخشش ادامه مىدهد.
حجت الاسلام تاجی با اشاره به شکست سیاستهای آمریکا در منطقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: جایگاه آمریکا به علت نداشتن استراتژی مشخص درخاورمیانه به شدت تنزل کرده، ضمن اینکه سیاست های ایالات متحده در عراق، سوریه، لبنان و مصر نیز با شکست مواجه شده است.
وي افزود: در واقع سیاست هرج و مرج سازنده واشنگتن در منطقه نتیجه معکوس داشته و در بکارگیری ظرفیت کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان، قطر و امارات بی نتیجه مانده است.
امام جمعه چناران با اشاره به دشمنی های آمریکا باملت ایران و ممانعت این کشور در معرفى حميد ابوطالبى به عنوان سفير ايران در سازمان ملل گفت: اول اين كه با اين اقدام غيرقانونى آمريكا، اين كشور ديگر نمى تواند ميزبانى بى طرف و مشروع براى حضور سازمان ملل در خاك خود باشد، از اين رو، طرح اين موضوع بايد در دستور كار دولت ايران و ديگر كشورهاى بىطرف قرار گيرد.
حجت الاسلام تاجی افزود: نكته دوم اينكه اين مسئله به خوبى نشان داد كه براى آمريكايىها دولت روحانى يا هر دولت ديگرى، تفاوت ندارد و خصومت ورزى آنها عليه دولت و ملت ايران، مختص به اين دولت يا آن دولت و... نيست؛ از اين رو، اميد بستن به مذاكرات و گفت وگو با اين كشور براى حل مشكلات دو طرف، اميدى واهى است.
وی اظهار کرد: سوم آنكه، اين كارشكنى ها اگرچه در گذشته هم وجود داشته است، ولى هيچگاه به اندازه گستاخى امروز آمريكايىها نبوده است و اين مسئله، به برخى برخوردهاى منفعلانه دستگاه سياست خارجه در مسائل مختلف برمىگردد كه اين توهم را در آمريكايىها به وجود آورده كه با توجه به ضعف دولت ايران، مىتواند هر اقدامى را بر آن تحميل كند.
امام جمعه چناران گفت: از اين رو دولت ايران بايد با پافشارى بر گزينه ابوطالبى و عقب نشينى نكردن از معرفى وى، هم به آمريكایىها و هم به كسانى كه اين روزها به برخى اقدامات دولت با نگاه ترديد مىنگرند، نشان دهد كه از منافع ملى ايران دست نخواهد كشيد، ضمن اين كه، اين مسئله بايد از مجارى قانونى و سازمان ملل نيز بجد پيگيرى شود.
وی با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه هاگفت: هدفمندى يارانه ها، اگرچه خيلى دير اما كارى بزرگ و شجاعانه اى بود كه در دولت قبل، اصل آن كليد خورد و در اين دولت نيز با جديت و با شيبى ملايم دنبال مى گردد.
امام جمعه چناران افزود: سامان يافتن سه مؤلفه اساسى اقتصاد يعنى توليد، توزيع و مصرف، متناسب با الگوى ايرانى اسلامى پيشرفت، از جمله اهداف پايهاى هدفمندى يارانه ها مطرح و البته از اين رهگذر، بهبودى عزتمندانه و عادلانه امر معيشت براى خانواده هاى غيربرخوردار نيز مد نظر بوده است.
حجت الاسلام تاجی افزود: در اينكه اصل هدفمندى به مصلحت مردم و جامعه است، هيچ ترديدى نيست اما شيوه ها و فرايند اجرايى مراحل مختلف آن قابل تأمل است و لذا از برخى شيوه هاى نسنجيده كه بگذريم، كليت كار قابل تأييد و بايد با حمايتهاى ملى پيگيرى و اجرا شود.
وی گفت: اميد مى رود هدفمندى يارانه ها در تراز كرامت و عزت مردم شريف و سربلند ايران اسلامى و در جهت ساماندهى و نهادينه سازى سياستهاى اقتصاد مقاومتى، با هوشمندى و تدبير، مراحل تكميلى و پايانى خود را با موفقيت سپرى کنند و بر رونق اقتصادى كشور در سال اقتصاد و فرهنگ بيفزايد.
امام جمعه چناران با اشاره به روز جهانی کارگر گفت: ارزش آفرينى از نقاط قابل توجه و نقش بى بديل كارگران در پيشرفت، ترقى و شكوفايى كشور است.
حجت الاسلام تاجی افزود: ترويج فرهنگ كار بايد با رويكرد اقتصاد مقاومتى بر اساس اين فرهنگ شكل گرفته و گسترش پيدا كند تا بتواند در شكوفايى اقتصادى نقش ايفا كند، از طرفى كارگران بسيجى و جهادى، نقش مضاعفى در اين راستا بهعهده دارند، كارگران ثابت كرده اند در هر عرصه اى كه حضور يافته، نقش مؤثرى را داشته اند.
وی اظهار کرد: از اين رو با وجدان كارى و ارزش نهادن به كار، تهديدات اقتصادى كه متوجه كشورمان است را خنثى مى كنند، كارگران بسيجى با همت و تلاش خود در دوران دفاع مقدس از هيچ امرى دريغ نكردند و لذا امروز اگر موشكهاى پيشرفته داريم، مرهون تلاش طراحان و كارگرهايى است كه نشان داده نمى شوند.
امام جمعه چناران افزود: كارگران رزمنده بسيجى در كنار ايثارگرىهاى خود و در جبهه هاى حق عليه باطل، در زنده نگه داشتن صنعت نفت و اقتصاد كشور نقش به سزايى داشتند و در زير شديدترين بمباران دشمن، به دفاع پرداختند و نگذاشتند اقتصاد و صنعت كشور دچار مشكل شود.
حجت الاسلام تاجی گفت: در عين حال امروز كه در دوران تحريم اقتصادى هستيم، وظيفه كارگران بسيار سختتر از زمان جنگ است چراكه در مقابل هجمه سنگين بىمروتىها و بى عدالتى هاى دشمنان و حتى كشورهاى به ظاهر دوست، اين كارگران مخلص هستند كه مىتوانند كشور را در رسيدن به استقلال يارى کنند.
وی بیان کرد: چرا كه تفكر و نگاه بسيجى در اقشار مولد، به تعهد سازمانى و مديريت جهادى در تحقق اقتصاد مقاومتى منجر خواهد شد و البته دولت و مسؤولين باید به اين قشر زحمتكش و بى توقع توجه ويژه کنند و در رفع نيازها و مشكلات آنان كوشا باشند.
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