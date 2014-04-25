به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه هاي اين هفته نمازجعمه يزد با بيان اينكه جنگ نرم دشمن بسيار پيچيده است و هر روز موضوعي را مورد هدف قرار مي دهد، اظهار داشت: دشمن درك كرده كه ملت ايران همراه بزرگتر، ولايت، رهبري و روحاني خود هستند به همين دليل تلاش مي كند مردم را از ولايت دور كند.

وي بيان كرد: دشمن همچنين از غيرت ديني و ناموسي مردم ايران مطلع است و تلاش مي كند با برنامه ريزي هاي خود، اين غيرت را از بين ببرد.

وي تصريح كرد: دشمن مي خواهد حريم ها و خط قرمزها را بشكند و كاري كند كه هيچكس براي خود حريمي نداشته باشد.

دشمنان حتي براي پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) نيز حريم قائل نشده اند

امام جمعه يزد بيان كرد: دشمن حتي براي پيامبر (ص)، ائمه اطهار (ع) نيز خط قرمز قائل نشده و مي خواهد به مردم ما ياد بدهد كه هر كاري مي خواهند انجام دهند تا از پي اين شكستن حرمت ها، تفرقه ايجاد كرده و جامعه را دچار تشتت كند.

وي تاكيد كرد: بايد حواسمان جمع باشد كه حريم ها بين انسانها تحت هر شرايطي حفظ شود و بر اساس دستورات اسلام در جامعه اسلامي رفتار و حركت كنيم زيرا اسلام حتي براي غذا خوردن نيز حريم قائل است.

آيت الله ناصري در بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت فرا رسيدن هفته كارگر اظهار داشت: قشر بزرگي از جامعه ما را جامعه كارگري تشكيل مي دهد و توليد و رونق و حركت جامعه نيز در دستان كارگران است.

وي عنوان كرد: همه افرادي كه دستي در كار توليد و صنعت دارند بايد بدانند كه اگر مي خواهند به خود و ملت و كشورشان خدمت كرده و زندگي آنها بركت داشته باشد، بايد درست و كامل كار انجام دهند و مسئوليتي كه به آنها سپرده شده است را تمام و كمال و با دقت انجام دهند.

سهل انگاري در كار توليد غش در معامله است

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد تصريح كرد: اگر خداي ناكرده كاري كه به ما سپرده مي شود به درستي انجام ندهيم، غش در معامله انجام داده ايم و غش در معامله نيز بركت را از زندگي انسان مي‌ برد.

وي خاطرنشان كرد: كارگر ما اگر كار خود را به درستي انجام دهد، آنگاه اقتصاد ما مقاومتي مي شود و نياز ما از بيگانگان كم مي شود اما اگر كم كاري و سهل انگاري شود و براي توليد و مصرف كننده دلسوزي نشود، بركت از كشور و زندگي كارگران نيز مي رود.

آگاهي از رضايت خداوند از انقلاب اسلامي،‌ درس بزرگ حادثه طبس بود

آيت الله ناصري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به واقعه طبس اظهار داشت: آمريكايي ها پس از دستگيري جاسوسانشان در ايران، تلاش ها و هزينه هاي بسياري كردند تا گروگانهاي آنها آزاد شوند اما در نهايت نيز با كمك عده اي در داخل كشور، از مرزهاي هوايي عبور كردند و در حالي كه هيچكس متوجه حضور آنها نشده بود و به راحتي مي توانستند عمليات خود را انجام دهند، خداوند متعال به وسيله شن هاي بي ارزش، عمليات آنها را با شكست مواجه و آنها را در دنيا رسوا كرد.

وي تصريح كرد: آمريكايي ها فهميدند كه با اراده خداوند نمي توان مقابله كرد و اين براي ما نيز درس بزرگي داشت و متوجه شديم كه خداوند با اين مردم و انقلاب موافق است و انقلاب مورد رضايت خداوند است.