نقش سپاه در کنترل فتنه 88 انکار شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی در خطبه های نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته شهرستان قدس به توصیه همه نمازگزاران به رعایت تقوا اظهار داشت: در روزهایی که گذشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت، نهادی که امام خمینی( ره) آن را عامل بقای انقلاب اسلامی می دانست.



وی افزود: سپاه که نقش اصلی آن دفاع از انقلاب و حفاظت از ارزشها و دستاوردهای انقلاب است، در زمان هشت سال دفاع مقدس و در هشت ماه فتنه سال 88 نشان داد که چگونه با تمام وجود از ارزشهای انقلاب و اسلام دفاع می کند، اگر سپاه نبود با آن فتنه سرنوشت کشور معلوم نبود.



این مسئول عنوان کرد: با همه این خدماتی که سپاه به انقلاب اسلامی ارائه کرده اکنون عده ای در کشور سپاه را دشمن می دانند، این انصاف نیست، باید به این افراد گفت روزهایی که مردم صدها سپاهی و بسیجی شهید را تشییع می کردند شما کجا بودید؟ که اکنون دم از دشمنی سپاه می زنید.



وی بیان کرد: لباس سپاه نیز مانند لباس روحانیت مقدس است و کسی که وارد این عرصه می شود باید بسیار مراقب رفتار خود باشد زیرا اشتباه یک نفر به پای بقیه نوشته می شود و سپاهیان باید از منافع مادی و دنیوی خود بگذرند و پای در این راه بگذارند.



حجت الاسلام میراحمدی عنوان کرد: عده ای از زندانیان سیاسی در زندان اوین با در اختیار داشتن تمامی امکانات از راه های گوناگون در زندان با رسانه های معاند ارتباط برقرار و علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دورغ پراکنی می کنند، آیا همان کشورهایی که اکنون دم از عدم رعایت حقوق بشر در ایران می زنند، زندانیان سیاسی خودشان وضعیت مناسبی دارند؟



وی ادامه داد: 5 اردیبهشت سالروز شکست حمله آمریکا به ایران در طبس است که به قصد نجات گروگان های در بند جوانان انقلابی وارد کشور شده بودند اما خدا شن های طبس را مامور کرد تا آنها را رسوا کند.