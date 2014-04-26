43 مورد بازرسی از فعالیت دانشگاه های استان سمنان انجام شد

به گزارش خبر نگارمهر، علی خیرالدین ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل دانشگاه سمنان ضمن اشاره به انجام 43 مورد بازرسی از فعالیت دانشگاه ها، مراکز و موسسه های آموزشی استان افزود: هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان بر فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اداری – مالی و فرهنگی کلیه دانشگاه ها و مراکز و موسسه های آموزشی استان نظارت می کند.

وی به مهمترین فعالیت های هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سمنان اشاره کرد و گفت: برگزاری مستمر جلسات هیئت نظارت و ارزیابی در دانشگاه سمنان، بررسی گزارشات گروه های ارزیاب در هیئت نظارت و ارزیابی استان و ارسال آنها به وزارت علوم، بازدید و تهیه گزارش از کم و کیف فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، راه اندازی پورتال نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان جهت دریافت پیشنهادها و انتقادات و شکایات در تمامی زمینه های آموزش عالی و همکاری با بازرسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه بازدید از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری استان از جمله مهمترین فعالیت های این هیئت است.

112 هزار و 764 دانشجو در استان سمنان فعالیت می کنند

رئیس هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان و رئیس دانشگاه سمنان افزود: در حاضر 64 واحدآموزشی با عنوان دانشگاه، موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی، دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز با 112 هزار و 764 دانشجو در استان فعالیت می کنند.

خیرالدین با بیان اینکه، حدود 80 درصد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سه شهر سمنان با 33 مرکز آموزش عالی، شاهرود با 25 مرکز و گرمسار با 21 مرکز مستقر هستند اظهار داشت: بیشترین تعداد دانشجویان استان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هر کدام با 20 هزار و 408 دانشجو تحصیل می کنند.

وی گفت: هیئت نظارت و ارزیابی استان سمنان در سال 88 از میان 29 هیئت نظارت و ارزیابی کشور رتبه برتر را کسب کرد.

رئیس دانشگاه سمنان با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 86 این دانشگاه را به عنوان تنها مرجع نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان انتخاب کرد افزود: این هیئت به ریاست رئیس دانشگاه و متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاه های سمنان، شاهرود و دامغان فعالیت خود را در دانشگاه سمنان آغاز کرد.

خیرالدین افزود: این هیئت با تشکیل سه کارگروه شامل کارگروه های نظارت و ارزیابی بر موسسه های آموزش عالی غیر دولتی، غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد، کارگروه دانشگاه پیام نور و کارگروه دانشگاه علمی – کاربردی و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی به طور گسترده فعالیت های نظارت و ارزیابی را در سطح استان آغاز کرد.

سومین کنفرانس رشد بلور ایران در دانشگاه سمنان برگزار می شود

دبیر اجرایی سومین کنفرانس رشد بلور ایران نیز در ادامه این نشست گفت: این کنفرانس 17 اردیبهشت ماه امسال توسط دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان و همکاری انجمن فیزیک ایران در این دانشگاه برگزار می شود.

حمید رضا قلی پور گفت: این کنفرانس با حضور اساتید و چهره های رشته فیزیک کشور و با هدف کمک به هم افزایی محققان این رشته و تبادل اطلاعات این رشته از علوم کاربردی برگزار می شود.

وی افزود: انواع روش های رشد بلور تجربی و نظری، رشد نانو بلورها و نانو ساختارها، تبلور صنعتی، رشد لايه های نازک، مشخصه یابی بلورها و لایه های نازک و قطعات بلوری از محورهای این همایش یک روزه است.

به گفته دبیر اجرایی سومین کنفرانس رشد بلور ایران، تا کنون بیش از 170 نفر از فیزیکدانان سراسر کشور برای شرکت در این کنفرانس یک روزه ثبت نام کرده اند.

رضا قلی پور در خاتمه یادآور شد: دو دوره قبلی کنفرانس ملی رشد بلور هم در سالهای 88 و 91 به میزبانی دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان برگزار شد.