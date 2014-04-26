به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تغییرات جدید مدیریتی، بیژن زنگنه وزیر نفت و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مذاکراتی را به منظور جابه جایی برخی از مدیران بین دو وزارتخانه را آغاز کردند. از این رو پیش بینی می شود به زودی علی ماجدی معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت که در هفته های نخست آغاز به کار دولت تدبیر و امید از وزارت خارجه به وزارت نفت منتقل شده بود، به عنوان سفیر یکی از کشورهای مهم حوزه اتحادیه اروپا منصوب شود.

زنگنه و ظریف مذاکراتی را به منظور این جابجایی مدیریتی آغاز کرده اند و گفته می شود در صورت موافقت وزیر نفت برای بازگشت ماجدی به وزارت امور خارجه یکی از دیپلمات های باسابقه این وزارتخانه با عنوان سرپرست امور بین المللی وزارت نفت منصوب شود.

همچنین از منصور معظمی به عنوان یکی از کاندیدای احتمالی سرپرستی معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در صورت خروج علی ماجدی نام برده می شود.

جزئیات تغییر آرایش مدیران نفتی عسلویه

پس از تغییر مدیران و اعضای هیات مدیره برخی از شرکت های پیمانکاری شاغل در فازهای پارس جنوبی پیگیری ها از وزارت نفت حاکی از آن است که به زودی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم تغییر خواهد کرد.

بر این اساس از علی وکیلی مدیران اسبق شرکت نفت و گاز پارس و رئیس اسبق پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان جانشین علی نصوری در سازمان منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس یاد می شود.

علاوه بر تغییر مدیر عامل منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس، گفته می شود با توجه به استعفای علی اکبر شعبان پور در صورت موافقت وزیر نفت با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس هم منصوب شود.