به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس روال هر ساله، در هفته بزرگداشت معلم، وزارت علوم اقدام به برگزاری مراسم تقدیر از استادان نمونه کشوری دانشگاهها می کند.

در این مراسم از تعدادی استاد نمونه توسط رئیس جمهور و وزیر علوم تقدیر به عمل می آید.

سال گذشته اما به علت انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات مدیریتی در سطح کشور و وزارت علوم، این مراسم برگزار نشد.

بعد از استقرار دولت جدید، وزارت علوم تصمیم به برگزاری مراسم تقدیر از استادان نمونه کشوری سال 93 گرفت و به گفته سعید سمنانیان - معاون وزیر علوم این مراسم در هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار می شود.

وی در این باره به خبرنگار مهر، گفت: مراسم تقدیر از استادان نمونه کشوری سال 93 برگزار می شود اما منتظر تعیین وقت از دفتر ریاست جمهوری هستیم.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، مراسم تقدیر از استادان نمونه سال 92 اما برگزار نمی شود.