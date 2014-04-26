98 درصد مساحت استان سمنان را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه آحاد مردم در ایجاد تغییرات و بعضا تخریب منابع طبیعی نقش دارند، ابراز داشت: این اداره کل تنها دستگاه متولی در برابر حریق، تعرضات، نابودی پوشش گیاهی و جلوگیری از توسعه بیابان زدایی استان است.

وی با تصریح بر اینکه انتظار داریم مردم نیز به وظائف خود در حفظ و احیا منابع طبیعی عمل کنند، بیان داشت: بهره برداری های نامناسب موجب تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک در استان شده است.

برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی استان سمنان

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان یکی از مهم ترین مشکلات منابع طبیعی را برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی دانست و امروز بیش از ظرفیت مراتع استان مورد بهره برداری قرار می گیرد گفت: در برخی مناطق استان عمق حفر چاه های آب به 250 متر نیز رسیده است و این مسئله زنگ خطر بزرگی محسوب می شود.

میرعماد اظهار داشت: میزان مراتع در استان سمنان 3.7 میلیون هکتار است که این میزان مورد استفاده 1.3 میلیون واحد دامی قرار می‌گیرد که این رقم بیش ظرفیت مراتع استان است.

وی با یادآوری اینکه هر ساله با فصل بهار و رشد گیاهان مرتعی، برخی از مراتع این استان دستخوش چرای غیر مجاز دام می‌شوند که این امر مغایر با قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور است بیان کرد: چرای زودرس و واحد دامی خارج از ظرفیت باعث تخریب شدید مراتع می‌شود.

سخت شدن نفوذ آب در خاک از پیامدهای مهم چرای زودرس است

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان عنوان کرد: حرکت دام در زمین‌های شیب‌دار باعث جابه‌جایی خاک شده و در صورت تکرار، تراس‌های کوچکی ایجاد خواهد و موجب فرسایش خاک می شود.

میرعماد با تاکید بر اینکه با فشرده شدن خاک، آب توانایی نفوذ را نداشته و خاک نمی‌تواند آب را به خوبی جذب و نگهداری کند، تصریح کرد: از بین رفتن پوشش گیاهی، سخت شدن نفوذ آب در خاک و آغاز ساییدگی زمین و از دسترس خارج شدن نزولات آسمانی از پیامدهای مهم چرای زودرس است.

وی تشریح کرد: رسانه‌های گروهی با اطلاع‌رسانی و آموزش بهره‌برداران می‌توانند در ارتقای سطح فرهنگ استفاده از منابع طبیعی سهم به‌سزایی داشته و ما را در امر خطیر حفظ و حمایت از انفال حمایت کنند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان در خاتمه، بر لزوم حمایت مردم در راستای توسعه فضای سبز تاکید کرد و گفت: بیش از 60 درصد اکسیژن توسط درختان و پوشش های گیاهی تامین می شود و به همین دلیل باید با توسعه فضای سبز علاوه بر تامین هوای سالم به مقابله با ریزگردها و آلودگی ها هوا در استان تلاش کنیم.