اعدام عوامل ترور دادستان زابل در ملاءعام

به گزارش خبرنگار مهر، سه تن از عوامل اصلی ترور دادستان زابل که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه امروز در محل جنایت و در ملاءعام به دار مجازات آویخته شدند.

امید پیری، ایمان گلوی و علیرضا دهمرده سه اعدامی هستند که صبح امروز پس از قرائت حکمشان ، اعدام شدند.

ساعت 7:45 ، 15 آبان سال گذشته خودروی موسی نوری دادستان زابل هدف اصابت گلوله قرار گرفت که در این حادثه دادستان زابل به همراه راننده خود به قتل رسیدند. با دستگیری متهمان این پرونده مشخص شد عوامل سوء قصد به جان دادستان از قاچاقچیان حرفه ای بوده که مرحوم نوری در حال رسیدگی به پرونده آنها بود.

امید پیری، ایمان گلوی و علیرضا دهمرده