۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۵۴

سانحه رانندگی در جاده شیراز شش مصدوم بر جای گذاشت

شیراز – خبرگزاری مهر: تصادف رانندگی در جاده شیراز منجر به مصدومیت شش نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اعلام کرد: تصادف پراید -206 در محور شیراز 6مصدوم بر جای گذاشت.

کامران فیروزی ادامه داد: درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس  115 شیراز در ساعت  23 و 55 دقیقه جمعه ، بلافاصله نیروهای اورژانس115 با 2دستگاه آمبولانس  جهت امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: شش مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشته است.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس همچنین اعلام کرد: واژگونی پراید در محور مرودشت-کوشکک هشت مصدوم  و یک فوتی بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس  115 مرودشت در ساعت  16 و 23 دقیقه جمعه، بلافاصله نیروهای اورژانس115 با سه دستگاه آمبولانس  برای امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

فیروزی بیان کرد: 8 مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند اما متاسفانه این حادثه یک فوتی در بر داشت.

 

