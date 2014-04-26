سانحه رانندگی در جاده شیراز شش مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اعلام کرد: تصادف پراید -206 در محور شیراز 6مصدوم بر جای گذاشت.

کامران فیروزی ادامه داد: درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 شیراز در ساعت 23 و 55 دقیقه جمعه ، بلافاصله نیروهای اورژانس115 با 2دستگاه آمبولانس جهت امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: شش مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشته است.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس همچنین اعلام کرد: واژگونی پراید در محور مرودشت-کوشکک هشت مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 مرودشت در ساعت 16 و 23 دقیقه جمعه، بلافاصله نیروهای اورژانس115 با سه دستگاه آمبولانس برای امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

فیروزی بیان کرد: 8 مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند اما متاسفانه این حادثه یک فوتی در بر داشت.