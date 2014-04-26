رضا قدسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در اين جشنواره 73 گروه از استان‌ های ايلام، آذربايجان غربي، كردستان، لرستان، همدان و كرمانشاه و همچنین استان خراسان جنوبی (به عنوان میهمان) حضور داشتند که به ميزباني شهرستان سرپل ذهاب استان كرمانشاه برگزار شد.

رضا قدسی با مطلوب توصیف کردن شرایط و امکانات میزبانی شهرستان سرپل ذهاب گفت: با اینکه اولین دوره جشنواره موسیقی حماسه ای غرب کشور برگزار می شد اما از سطح کیفی بالائی برخوردار بود بطوریکه علاوه بر شرکت گروه های مطرح و قوی کشوری آقایان صدیق تعریف، فرشاد رستمی و علی اکبر مرادی که از داوران برجسته و ملی هستند، کار قضاوت آثار را بر عهده داشتند.

وی با مثبت ارزیابی کردن دستاورد های شرکت گروه های موسیقی شهرستان ها در چنین جشنواره هائی تاکید کرد: بزرگترین حسن حضور در چنین برنامه هائی را می توان کسب انگیزه بیشتر در افراد گروه برای ارتقاء و پیشرفت در کار خود دانست.

وی با بیان اینکه گروه ها دیگر به فعالیت در سطح شهرستان و استان خود بسنده نکرده و رسیدن به اهداف بلند تری از جمله حضور در جشنواره ها و مراسم منطقه ای و ملی و حتی بین المللی را در دستور کار خود قرار می دهند، گفت: البته همه اینها در نهایت به معرفی و شناسائی بیشتر هنر موسیقی شهر و پتانسیل های موجود استان در سطوح بالاتر می انجامد.

این هنرمند خوش ذوق ملایری که با گروه همراز در بخش سنتی این جشنواره شرکت کرده بود با انتقاد از شرایط داوری آن افزود: اين جشنواره قرار بود در 2 بخش سنتي و محلي مقام برگزار شود که متاسفانه بخش های سنتی و محلی با هم و موسیقی مقامی بصورت جداگانه برگزار شد که باتوجه به اینکه موسیقی کردی (محلی ) اندکی داور پسند است نتوانست شرایط یکسانی را برای گروه های سنتی فراهم آورد.

موسیقی همیشه برای برخی از مسئولان ملایر شبهه برانگیز بوده است

سرپرست گروه همراز ملایر با بیان اینکه این گروه و سایر هنرمندان ملایر توانائی اجرای کنسرت های متعدد را دارا هستند،افزود: گروه همراز بطور متوسط حداقل یک کنسرت را در سال برنامه ریزی و اجرا کرده است که آخرین اجرا در تیرماه سال 92 و به مناسبت یادبود استاد جلیل شهناز در ملایر اجرا شد.

وی گفت: امسال نیز قصد داریم علاوه بر جشنواره مذکور در 3 جشنواره و رویداد مهم موسیقی کشور از جمله جشنواره ملی شهناز ، جشنواره بین المللی فجر و جشنواره موسیقی سنتی استان همدان حضور داشته باشیم.

رضا قدسی شرایط نامناسب و عدم وجود امکانات و سالن اجرای موسیقی استاندارد در ملایر را یکی از دلایل عدم اجرای کنسرت های متعدد در این شهر دانست و اظهار داشت: با توجه زمان بر بودن مراحل صدور مجوز اجرا در شهرستان ها و اعطای این مجوز ها از طریق تهران یا مرکز استان متاسفانه بسیاری از هنرمندان این رشته تمایلی به اجرای برنامه در شهرستان ها ندارند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر موسیقی همیشه برای برخی از مسئولان ملایر شبهه برانگیز بوده و به نوعی هنوز تکلیف خود را نمی دانند با اینحال امیدواریم که در دولت تدبیر و امید و در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به نام فرهنگ نیز نامگذاری شده است شاهد شکوفائی و استمرار فعالیت همه هنرمندان بخصوص فعالان حوزه موسیقی باشیم .