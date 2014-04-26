مدیریت جهادی بر تصمیمات صحیح و کیفی بنا نهاده شود

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری اقتصاد و توسعه اقتصادی را مهمترین هدف نام‌ گذاری شعار سال قرار داده است چراکه تقویت اقتصاد و درآمدهای داخلی دولت و خانواده‌ها راه رشد و توسعه کشور را هموارتر می ‌کند و این نام‌گذاری‌ها همواره با بینشی آگاهانه صورت گرفته است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان همدان افزود: طبق منویات مقام معظم رهبری شعار امسال از چهار قسمت اصلی اقتصاد، فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی تشکیل شده است که این تقسیم بندی تکلیف مردم، دولت و مسئولان را به‌‌ خوبی روشن می‌ کند.

وی بیان داشت: در حوزه عزم ملی مردم باید از نهایت توان خود و با استفاده از حداقل امکانات در راستای توسعه کشور گام بردارند.

حجت الاسلام جمشیدی در ادامه از مدیریت جهادی سخن به ‌میان آورد و اضافه کرد: اساس مدیریت جهادی برپایه تصمیمات صحیح و کیفی، اولویت ‌بندی نیازها و استفاده بهینه از منابع محدود کشور بنا نهاده شده است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان همدان رمز توسعه کشورهای پیشرفته را صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع ملی دانست و گفت: مسئولان باید با نگاهی موشکافانه از چگونگی عملکرد کشورهای پیشرفته درس بگیرند و از نتایج حاصله در راستای ارتقای کشور استفاده کنند.

وی اضافه کرد: همچنین باید به این موضوع توجه داشت که توسعه اقتصادی در گرو توسعه فرهنگی است و باید به برای این مهم اهمیت ویژه ای قائل شد.

حجت الاسلام جمشیدی در ادامه ابراز داشت: فرهنگ اساس و شالوده هر جامعه محسوب می ‌شود و توسعه فرهنگی توسعه عرصه‌ های مختلف را به‌ دنبال دارد.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان همدان اذعان داشت: برای توسعه فرهنگی و نهادینه شدن فرهنگ اسلامی در جامعه نباید فقط به عملکرد دولت بسنده کرد بلکه مردم نیز باید در این راه تلاش کنند.

وی با اشاره به توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: استفاده از سرمایه ‌های بخش خصوصی و تعاونی می ‌تواند توسعه اقتصادی کشور را رقم بزند لذا باید شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه ‌گذاران با اطمینان به سرمایه ‌گذاری اقدام کنند.

حجت الاسلام جمشیدی بیان داشت: همچنین در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی راهکاری موقتی نیست بلکه برنامه ‌ریزی‌ها باید به‌گونه ‌ای پیش برود که ارکان اقتصاد مقاومتی در همه حوزه‌ها مشاهده شود و به روندی مستمر تبدیل شود.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان همدان در پایان گفت: اقتصاد مقاومتی و فرهنگ به تلاش و کوشش تمامی آحاد جامعه نیازمند است که هر فرد باید به سهم خود در این راستا گام بردارد.