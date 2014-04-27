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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰

«کلاشینکف» به اکران عید فطر رسید

«کلاشینکف» به اکران عید فطر رسید

کارگردان فیلم «کلاشینکف» از قطعی شدن اکران این فیلم در عید فطر امسال خبر داد.

سعید سهیلی، کارگردان و نویسنده فیلم «کلاشینکف» در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد زمان اکران این فیلم توضیح داد: اکران فیلم «کلاشینکف» به عید فطر رسید و قرار بر این شد که این فیلم بعد از ماه مبارک رمضان به نمایش درآید.

کارگردان فیلم «گشت ارشاد» افزود: سرگروه‌های پخش فیلم نیز مشخص شده‌اند که طی چند روز آینده خبر قطعی آنها اعلام خواهد شد.

ساعد سهیلی، رضا عطاران، فرهاد اصلانی، جمشید هاشم ‌‌پور، شهرام حقیقت ‌دوست، جواد عزتی، شقایق فراهانی، اندیشه فولادوند، سارا سهیلی، سینا سهیلی، انوش معظمی، مختار سائقی، شاپور کلهر، سیامک اشعریون و بهزاد اشکان از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«کلاشینکف» در سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ به نمایش درآمد.

«کلاشینکف» را می‌توان یک فیلم اجتماعی دانست که روایت مردی است که با یک اسلحه کلاشینکف در خیابان‌های شهر حضور می‌یابد.

کد مطلب 2278167

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