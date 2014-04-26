به گزارش خبرگزاری مهر، حسين رجبعلي پور اظهار کرد: اين مرحله از پروژه مطالعه و اجراي مميزي جامع انرژي در ساختمانهاي اداري، رفاهي و مسكوني در شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران از سوي اين معاونت اجرا گرديده است.
رجبعلي پور افزود: در اين پروژه بيش از 96 هزار مترمربع مميزي انرژي صورت خواهد گرفت كه شامل ساختمانهاي اداري، مسكوني، فرهنگي- ورزشي و مراكز آموزشي و محوطه هاي مربوطه ميباشد.
وي ادامه داد: جمعآوري اطلاعات، اندازهگيري، تعيين چگونگي مصرف انرژي وضعيت موجود، تعيين ميزان شدت مصرف انرژي، مقايسه ميزان مصرف با شرايط بهينه و الزامات تعيين شده در استانداردها، شناخت تلفات انرژي، ارايه راهكارهاي فني و مهندسي همراه با برآورد هزينهها و توجيه اقتصادي و اجرا و پيادهسازي برخي از راهكارهاي الزامي به شكل نمونه از فرآيندهاي اين پروژه ميباشد.
رجبعلي پور خاطر نشان كرد: اين پروژه با توجه به سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف (ابلاغي مقام معظم رهبري) و در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغي در راستاي كاهش ميزان شدت مصرف انرژي اجرايي شده است.
اجراي پروژه دوجداره سازي پنجره هاي منازل سازماني شهرك نفت
معاون مدير توليد( بهينه سازي مصرف انرژي) شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب همچنين از اجراي پروژه بهسازي و تعويض پنجرههاي موجود با پنجرههاي دوجداره در منازل سازماني نوع بي شهرك نفت اهواز خبر داد.
وي توضيح داد: پس از انجام مطالعه و مميزي صورت گرفته و مطابق مبحث 19 مقررات ملي ساختمان مشخص شد پنجرههاي موجود در منازل سازماني از نظر بهينهسازي موجب هدر رفت و اتلاف شديد انرژي ميباشند كه به منظور جلوگيري از اين هدر رفت پروژه تعويض پنجرههاي موجود با پنجرههاي دوجداره UPVC تعريف و عملياتي گرديد. و فازهاي بعدي اين پروژه قبل از پايان امسال دركليه منازل سازماني اهواز اجرايي شود.
رجبعلي پور گفت: تعويض پنجرههاي موجود با پنجرههاي دوجداره UPVC مصرف انرژي را تا حدود 40 درصد كاهش مصرف انرژي نسبت به پنجرههاي موجود خواهد داشت.
رجبعلی پور خبر داد:
آغاز فاز سوم پروژه مطالعه و اجراي مميزي جامع انرژي در مناطق نفت خيز جنوب
اهواز – خبرگزاری مهر: معاون مدير توليد( بهينه سازي مصرف انرژي) شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: فاز سوم پروژه مطالعه و اجراي مميزي جامع انرژي در این شركت عملياتي شد.
