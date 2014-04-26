برگزاری 100 برنامه ویژه هفته زن در تویسرکان/ 160 تشکل دینی مردم نهاد برنامه های هفته زن را اجرا کردند

حجت الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بزرگداشت هفته زن ایام نکوداشت و معرفی پاسداران حریم ولایت است و پاسداری حضرت فاطمه(س) از ولایت حضرت علی(ع) موجب شد که در این مسیر به فیض عظمای الهی دست یابد.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن امسال بهتر از سال های قبل برگزار شد، افزود: این اداره در هفته زن با همکاری کانون مداحان و شورای هیئت های مذهبی، دفاتر ائمه جمعه شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان واعضای ستاد بزرگداشت هفته زن، برنامه هایی برگزار کرد.

وی گفت: این برنامه ها شامل برگزاری مراسم محوری با همکاری ائمه جماعات مساجد، اصناف و بازاریان، انجمن های اسلامی و هیئت های مذهبی بانوان در طول هفته زن، جشن بزرگ کوثر در مجتمع فرهنگی تبلیغی تویسرکان، اعزام مبلغ به روستاها و مناطق دور افتاده با هدف تبیین سیره فاطمی، مسابقه زندگی حضرت زهرا(س) و مسابقه حفظ سوره کوثر در مراکز قرآنی شهر و روستا بود.

وی بیان داشت: اعزام مداح به مساجد و حسینیه ها، هیئت های مذهبی و سایر محافل دینی در سه شهر، دو بخش و هفت دهستان تابعه شهرستان، اجرای گفتمان های دینی با همکاری و هماهنگی روحانیان مستقر در سطح مساجد و حسینیه ها، برپایی محافل جشن با همکاری هیئت های مذهبی، انجمن های اسلامی و کانون های فرهنگی تبلیغی با همکاری بیش از ۱۰۰ تشکل دینی و دیگر نهادهای فرهنگی شهرستان تویسرکان انجام شد.

گفتمان های دینی فاطمه شناسی در تویسرکان برگزار شد

حجت الاسلام کاروند اضافه کرد: همچنین برپایی گفتمان های دینی فاطمه شناسی به صورت همایشی و کارگاهی با موضوعات "زن و ‌ارزشهای اسلامی و تعالی جامعه فاطمی"، "زن، ‌بصیرت، ‌عفاف و بیداری اسلامی"، "زن، ‌زندگی سالم، نشاط و تحکیم بنیاد خانواده"، "زن، ‌ولایت مداری و کرامت انسانی"، "زن و فرهنگ انتظار" از دیگر فعالیت های محوری هفته زن در شهرستان تویسرکان بود.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان در ادامه با تاکید بر ترویج سبک زندگی اسلامی و برگزاری گفتمان های دینی، عنوان داشت: برگزاری مسابقه های مختلف از جمله مسابقه مقاله نویسی با موضوع فضایل حضرت زهرا(س) و مسابقه کتابخوانی، آیین های تجلیل از زنان برجسته از جمله تجلیل از مادران شهدا و عیادت از بیماران در هفته سلامت که تقارن با هفته زن داشت از جمله برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر در شهرستان تویسرکان بود.

وی ابراز داشت: همچنین 50 گفتمان دینی با موضوعاتی همچون حجاب و عفاف، تبیین زندگی حضرت زهرا(س)، کرامات و مناقب حضرت فاطمه(س) نماز و بندگی، روابط دختر و پسر، احکام، اخلاق،عقاید، شبهات فکری و اعتقادی، جوان، خانواده، ازدواج و مشاوره در مساجد، هیئت های مذهبی، مراکز دانشگاهی، حسینیه ها و مدارس شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و روستاهای دارای روحانی دهستان های هفتگانه بخش های مرکزی و قلقلرود در طول هفته بزرگداشت مقام زن برگزار شد.

۴۰۰ مسجد، حسینیه، هیئت مذهبی، انجمن اسلامی و کانون فرهنگی تویسرکان در برنامه های هفته زن مشارکت کردند

حجت الاسلام کاروند با اشاره به فعالیت ۴۰۰ مسجد، حسینیه، هیئت مذهبی، انجمن اسلامی و کانون فرهنگی در شهرستان تویسرکان، اذعان داشت: گفتمان های دینی در قالب کارگاه و مراسم های مذهبی و مجالس سخنرانی روحانیان شبکه تبلیغی و ائمه جماعات برگزار شد.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان اظهار داشت: همچنین 160 تشکل دینی مردم نهاد، برنامه های هفته نکوداشت مقام زن در شهرستان تویسرکان را اجرا کردند.

وی افزود: ۵۰ هیئت مذهبی برادران و ۸۰ هیئت مذهبی خواهران وابسته به اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان در سه شهر، دو بخش، هفت دهستان و ۱۱۴ روستای تابعه در هفته نکوداشت مقام و منزلت زن اقدام به برپایی جشن های هفته زن و مسابقات قرآنی و فرهنگی در مساجد، حسینیه ها و محافل دینی کردند.

حجت الاسلام کاروند بیان داشت: ۱۵ کانون فرهنگی مساجد وابسته به ادارات تبلیغات اسلامی، قرهنگ و ارشاد اسلامی و ناحیه مقاومت بسیج در این شهرستان نیز در طول هفته بزرگداشت مقام و منزلت زن نسبت به برپایی محافل جشن و اجرای مسابقه زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) اقدام نمودند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان اضافه کرد: همچنین پنج موسسه قرآنی و ۱۰ انجمن اسلامی و تشکل های مردم نهاد در شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان برنامه های هفته زن در این شهرستان را انجام دادند.

وی عنوان داشت: با توجه به هجمه تبلیغاتی دشمنان و فعالیت ماهواره های بیگانگان به منظور کمرنگ کردن آموزه های دینی و باورهای مذهبی جوانان و نوجوانان، به همت روحانیان شبکه تبلیغ و استادان حوزه و دانشگاه شهرستان تویسرکان بیش از هزار نفر ساعت سخنرانی در هفته زن پیرامون تبیین سیره فاطمی و سبک زندگی اسلامی انجام شد.

حجت الاسلام کاروند ابراز داشت: همچنین در هفته بزرگداشت مقام و منزلت زن ۸۰ مبلغ و مبلغه مقیم و غیرمقیم در مناطق مختلف شهرستان تویسرکان به تبیین ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و عاطفی ام الائمه حضرت صدیقه طاهره(س) در مساجد و محافل دینی پرداختند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه اعزام مبلغ و مبلغه سال جاری نسبت به اعزام مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشت، گفت: این تعداد مبلغ شامل روحانیان شبکه تبلیغ، طرح هجرت بلند مدت، مبلغان مقیم و طلاب واجدالشرایط مدرسه علمیه شیخ علیخانی وحوزه علمیه کوثرتویسرکان بودند که در مساجد و هیئات مذهبی شهر و روستا در طول هفته نکوداشت مقام ومنزلت به ترویج احکام نورانی اسلام و تبیین شخصیت گرانقدر حضرت زهرا(س) پرداختند.