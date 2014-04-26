زمینه رشد و ارتقای سطح علمی هنرمندان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی صبح شنبه در نشستی با معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در محل فرمانداری میامی با تاکید بر ضرورت فراهم سازی زمینه رشد و سطح علمی هنرمندان توسط سازمانهای فرهنگی، تصریح کرد: میامی در بخش هنر توانمندی و ظرفیت های بسیار بالایی دارد که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است.

وی خاطرنشان کرد: باید در سالجاری با توجه به شعار سال و حساسیت موضوع در عرصه مهم فرهنگی، تحولات خوب و گسترده ای در سطح منطقه صورت گیرد و این مهم توجه ویژه مسئولان فرهنگی خصوصا فرهنگ و ارشاد اسلامی را می طلبد.

فرماندار شهرستان میامی رویکرد دولت تدبیر و امید در بحث فرهنگی را مطلوب دانست و گفت: بعد فرهنگی انقلاب ما بسیار پررنگ بود که باعث شد تا جایگاه ارزشمند فرهنگ اسلامی در زندگی مردم نمایان و تحکیم شود ولی این فرهنگ نیازمند مراقبت است.

قاضی همچنین به توانمندی های مسئول نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی اشاره داشت و تصریح کرد: امیدواریم با ظرفیت به وجود آمده شاهد تحولات خوب و چشم گیری در سطح منطقه باشیم.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این نشست به گوشه ای از برنامه های فرهنگی این اداره کل در سالجاری پرداخت و گفت: بومی سازی برنامه ها در اولویت کارهای خواهد بود.

امیر هوشنگ باهنر، افزود: تقویت کانون های فرهنگی مساجد و شورای فرهنگ عمومی نقش بسزایی در ارتقاء سطح فرهنگ منطقه خواهند داشت.

وی یادآور شد: حضور هنرمندان خوب و با استعداد در شهرستان میامی نشان می دهد که این منطقه آماده فعالیت در حوزه های مختلف هنری، فرهنگی و ... است.