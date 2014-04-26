پنج نامزد دریافت جایزه بوکرآفریقایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت این جایزه، فهرست نامزدهای نهایی پانزدهمین دوره جایزه ادبی کین آفریقا، را وول سوینکا چهره برجسته ادبیات آفریقا در برنامه معرفی پورت هارکورت نیجریه به عنوان پایتخت شهر کتاب یونسکو اعلام کرد.

امسال به مناسبت پانزدهمین دور اهدای این جایزه و برای گرامیداشت ویژه این دوره، به هر یک از راه یافتگان به فهرست نهایی یک جایزه 500 پوندی تعلق خواهد گرفت.

جایزه کین که به عنوان بوکر آفریقا شناخته می شود، به داستان کوتاهی از یک نویسنده آفریقایی تعلق می گیرد که به زبان انگلیسی نوشته و منتشر شده باشد.

این جایزه هر سال با هدف گسترش ادبیات آفریقایی در جهان اهدا می شود و ملاک انتخاب بهترین اثر برای گروه داوری اجتناب ازشیوه های کلیشه ای روایت است.

جکی کی رییس گروه داوری امسال فهرست نهایی این دوره را تاثیرگذار، غنایی، برانگیزاننده فکر و متعهد خواند. وی استانداردهای شرکت کنندگان را در این دوره بسیار بالا توصیف کرد و گفت این توانایی، امکان انتخاب را برای داوران مشکل کرده بود.

برنده نهایی این رقابت مبلغ 10 هزار پوند به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد. 14 ژوییه(23 تیر) تاریخ اعلام نام این برنده است که به رسم هر سال در مراسم شامی که در کتابخانه بودلاین در آکسفورد برگزار می‌شود، معرفی خواهد شد.

فهرست نهایی این رقابت چنین اعلام شده است:

دایان آورباک از آفریقای جنوبی برای «دلتنگی»، افمیا چیلا از غنا/ زیمبابوه برای «جشن»، تندایی هوچو از زیمبابوه برای «شفاعت»، بیلی کاهورا از کنیا برای «کارآموز گوریل» و اوکویری اودور از کنیا برای «سر پدر من» .

این پنج نویسنده در توری که از دهم ژوییه آغاز می شود به روخوانی کتاب‌هایشان در قالب برنامه‌های مختلف می‌پردازند.

گروه داوری جایزه کین در ادبیات آفریقایی که به عنوان بوکر آفریقا شناخته می شود، تاپی فولارین را به عنوان برنده سال 2013 خود انتخاب کرد.

سال پیش تاپی فولارین از نیجریه برای داستانی به نام «معجزه» موفق شد تا جایزه 10 هزار پوندی این رقابت را از آن خود کند. در سال 2012 راتیمی باباتونده نویسنده نیجریه ای برای داستانی به نام «جمهوری بمبئی» و سال 2011 نویسنده زیمبابوه ای نوویولت لولاویو برای داستانی به عنوان «بوداپست آسیب دیده» این جایزه را به خانه بردند.

این جایزه در سال 2000 در بریتانیا و به یاد سر مایکل هریس کین فقید ریس پیشین گروه بوکر بنیان نهاده شد و به همین دلیل به نام بوکر آفریقا نیز شناخته می شود.