به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی باقری افزود: سنت وقف در زندگی و سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) وجود داشته و باید فرهنگ وقف را زنده نگه‌داریم تا عمل خیر ما مصون بماند.



وی با بیان اینکه وقف حکم الهی است که زنده نگهداشتن فرهنگ آن بر همگان واجب و لازم است تصریح کرد: در احکام اسلامی و ادیان الهی خیرات متعددی برای ما تعریف شده است ولی هیچ کدام ماندگاری وقف را ندارند.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه تاکید رهبری عمل امینانه به وقف است گفت: یکی از الطاف خداوند در سایه انقلاب اسلامی به برکت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، احیای موقوفات بوده است.



حجت الاسلام باقری، با تاکید بر ترویج فرهنگ وقف به صورت یک عمل ملی در سطح کشور و در سطح شهرستان‌ها اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ وقف باید موارد هزینه‌کرد آن مشخص شود تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به انجام این کار اقدام کنند.



وی با اشاره به وجود 400 موقوفه در شهرستان ابهر که شامل مساجد نیز می‌شود، اذعان داشت: در سال‌جاری نیز زمینی برای ساخت مسجد در شهرستان ابهر وقف شده است.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، با بیان اینکه توسعه فرهنگ وقف نیز از مهم‌ترین برنامه‌های اوقاف در سال‌جاری است، اظهار کرد: مجموعه اوقاف در شهرستان ابهر در تلاش برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد و فرهنگ هستند.