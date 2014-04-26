219 معلم نمونه کهگیلویه و بویراحمد تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی فاتحی صبح شنبه در نشست ستاد بزرگداشت روز معلم افزود: این همایشها در مراکز هفت شهرستان و چهار بخش استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تکریم معلمان مربوط به یک روز و هفته نیست و معلمان باید همواره تکریم شوند، اظهار داشت: زمان برگزاری این همایشها از 12 تا 9 اردیبهشت ماه است.

فاتحی بیان داشت: علم آموزی ریشه درمبانی دین مبین اسلام دارد ومتولی آن نیز معلمان هستند که جامعه را در راستای نیل به اهداف بلند و عالی یاری می کنند.

وی تصریح کرد: پایه و اساس تربیت در یک جامعه از آموزش و پرورش شکل می گیرد و معلمان در این زمینه نقشی اساسی را ایفا می کنند.

فاتحی در پایان تجلیل از معلمان ممتاز، اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی و برگزاری مسابقه ازکتابهای شهید مطهری را از ویژه برنامه های هفته معلم عنوان کرد.