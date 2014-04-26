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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

زرافشانی به مهر خبر داد:

افتتاح دومین باغ گل کشور در کرمانشاه/ کشت 500 گونه گیاهان تزئینی

افتتاح دومین باغ گل کشور در کرمانشاه/ کشت 500 گونه گیاهان تزئینی

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر کرمانشاه، از افتتاح دومین باغ گل کشور در کرمانشاه خبر داد و گفت: در این باغ 500 گونه گیاهان تزئینی کشت می شود.

خسرو زرافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باغ گل‌های کرمانشاه، پس از باغ گل‌های اصفهان دومین باغ گل کشور بوده که در زمینی حدود 5 هکتار احداث شده و در هفته جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این باغ گل در محل کمربندی غربی بزرگراه جانبازان و مقابل بیمارستان سینا احداث شده و توسط یک سیستم فشار آب تقویت شده از یک چاه آب به فاصله چهار و نیم کیلومتری (تقاطع ده مجنون) مشروب می‌شود.

زرافشانی ادامه داد: در این باغ بیش از 500 گونه گیاهان تزئینی ایرانی، فرانسوی، انگلیسی و ایتالیایی کشت شده است.

رئیس شورای شهر کرمانشاه گفت: این باغ مجهز به سیستم تنظیم هوا برای گیاهان مختلف، یک استخر ذخیره آب به ظرفیت یک هزار و 200 متر مکعب، 26 پایه برج نوری و 100 عدد پایه چراغ تزئینی است و اطراف باغ توسط حصار فلزی  کاملا محصور شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای این باغ را دو نیم میلیارد تومان عنوان کرد.

زرافشانی در پایان افزود: در این باغ یک نمایشگاه از گونه‌های مختلف کاکتوس با 150 گونه برپا شده و پس از بهره‌برداری در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

 

کد مطلب 2278304

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