به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز شنبه 6 اردیبهشت در حاشیه چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان های مدیریت جمعی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا نمایشگاه مطبوعات که سال قبل برگزار نشد، امسال برگزار می شود؟، گفت: بله این نمایشگاه تا آخر تابستان برگزار می شود.

وی درباره مکان نمایشگاه مطبوعات هم تصریح کرد: از آنجا که ستاد اقامه نماز جمعه تهران اعلام کرده که قصد دارد از این پس نماز جمعه ها را در مصلی برگزار کند، این مساله هنوز قطعی نشده است و امسال هم فقط بخاطر نمایشگاه کتاب موافقت از جانب آنها اعلام شد.

جنتی در توضیح بیشتر خاطر نشان کرد: مصلی تنها مجوز برگزاری نمایشگاه هایی را می دهد که حداکثر 6 روز به طول بیانجامد، در این خصوص باید منتظر نهایی شدن مذاکرات معاونت مطبوعاتی و ستاد اقامه نماز جمعه باشیم.