ابراهیم اصغری تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پیش‌تولید فیلم سینمایی «شهید شوشتری» تا یک ماه دیگر خبر داد و گفت: آغاز قطعی پیش‌تولید این فیلم سینمایی به تامین بودجه از سوی نهادهایی چون بنیاد سینمایی فارابی و سازمان بسیج بستگی دارد. سازمان سینمایی و بسیج در حال بررسی فیلمنامه این فیلم سینمایی هستند و قول هایی نیز برای سرمایه‌گذاری در این فیلم داده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به قول‌هایی که این دو نهاد برای تامین بودجه به ما داده‌اند، پیش‌بینی می کنم پیش‌تولید این فیلم سینمایی تا یک ماه آینده آغاز شود.

اصغری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه شهید شوشتری فرمانده سپاه بوده است آیا سپاه پاسداران هم در ساخت این فیلم سینمایی مشارکت خواهد داشت؟ گفت: فیلمنامه این فیلم سینمایی مورد توجه فرماندهی سپاه قرار گرفته و آنها نیز از ساخت پروژه شهید «شوشتری» استقبال کرده اند. شهید شوشتری یکی از فرماندهان سپاه بود که توانست در مدت طولانی امنیت را در مناطق مختلف از جمله سیستان و بلوچستان فراهم کند و به همین دلیل ساخت فیلم درباره وی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تهیه‌کننده «شور شیرین» به کارگردانی جواد اردکانی بیان کرد: متاسفانه ساخت فیلم سینمایی درباره شهید شوشتری طی 2 سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف از جمله مشکلات مالی عقب افتاد که امیدوارم در سال جدید تمام مشکلات مالی دوستان برطرف شود. البته این فیلم سینمایی به سفارش هیچ کدام از نهادهای نام برده ساخته نمی شود.

وی در خصوص انتخاب کارگردان برای این پروژه توضیح داد: همچنان کارگردان مورد نظر برای ساخت این فیلم سینمایی را پیدا نکرده ایم، البته تا یک ماه آینده و قبل از آغاز پیش‌تولید این فیلم سینمایی کارگردان آن نیز انتخاب می شود.

اصغری در پایان گفت: در حال حاضر پروژه دیگری نیز در ژانر اجتماعی- دفاع مقدس در دست دارم که کارگردانی آن را حسین آخوندپور برعهده دارد. فیلمنامه این فیلم سینمایی طی 2 هفته آینده برای دریافت پروانه ساخت به شورای نظارت و ارزشیابی ارائه می شود.

نورعلی شوشتری، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در انفجار انتحاری در پیشین کشته شد، او در زمان این ترور جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه بود و درجه سرتیپی داشت. وی پسرعموی اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری سابق ایران بود. نورعلی شوشتری مؤسس و عضو هیأت مدیره شرکت احیا صنایع خراسان بود.