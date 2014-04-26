برنامه های آموزشی موسسات قرآنی گامی موثر در جذب جوانان به قرآن کریم است

رضا شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه های آموزشی موسسه قرآنی نورالحکمه تویسرکان ویژه شش ماه نخست ۹۳ اعلام شده است، گفت: موسسه نورالحکمه فعال ترین مرکز قرآنی شهرستان از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در سال گذشته معرفی شد.

وی افزود: برگزاری کلاس های حفظ قرآن در رشته های مختلف شامل حفظ جزء سی ام، حفظ ۲۶ سوره آخر قرآن کریم ویژه قشر سنی پنج تا ۱۵ سال، کلاس های حفظ قرآن از ابتدا ویژه جوانان، حفظ جزء سی ام ویژه نونهالان، حفظ پنج جزء ویژه بزرگسالان و جوانان، آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در سه سطح ویژه تمامی سنین آماده ثبت نام از فراگیران کلام نور است.

وی بیان داشت: کلاس ها به شکل خودگردان برگزار می‌ شود و علاوه بر این کلاس ها از سوی دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی همدان سهمیه شش ماهه نخست ۹۳ بعدا اعلام خواهد شد.

شریفی راد اضافه کرد: همچنین مهم ‌ترین دستور کار و اولویتی که در برنامه‌های اوقات فراغت امسال باید از سوی مسئولان کانون‌ها رعایت شود آموزش‌های قرآن کریم است.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان عنوان داشت: از آنجا که ظرفیت لازم برای انجام فعالیت‌های قرآنی در بسیاری از مساجد شهری و روستایی موجود است، فرصت مناسبی برای بهره‌وری جوانان در این مکان‌ها ایجاد خواهد شد که در این راستا اطلاع‌ رسانی و تبلیغات به موقع نقش مهمی در حضور منسجم جوانان در این فعالیت‌ها به عهده خواهد داشت.

وی در پایان گفت: همدلی و مشارکت سایر ادارات فرهنگی، قرآنی و همکاری ستادهای قرآنی استان نقش مهمی در اجرای بهینه این فعالیت‌ها خواهد داشت.