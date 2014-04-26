به گزارش خبرنگار مهر، در گروه نخست مرحله نهایی فوتبال جوانان کشور هم اکنون تیم فوتبال جوانان شهرداری امیرکلا مازندران با 4 امتیاز در صدر ایستاده است در حالی که تفاضل گل این تیم به اضافه یک است، تیم فوتبال اتحاد قم با کسب 3 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 2 در مکان دوم جای دارد.

تیم آبی پوشان تبریز با کسب 3 امتیاز و بدون تفاضل گل در مکان سوم جای دارد و تیم فوتبال شهرداری همدان با کسب یک امتیاز و تفاضل گل منفی 3 در مکان چهارم قرار گرفته است و نتیجه هر دو بازی روز پایانی در تعیین تیم صعود کننده از این گروه تاثیر گذار است.

در روز پایانی جدال حساس برای صعود بین تیم های اتحاد قم و شهرداری امیرکلا مازندران برگزار می شود چنانچه این دو تیم به تساوی برسند تیم آبی پوشان تبریز با برتری مقابل شهرداری همدان راهی لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور می شود.

اما در صورتی که تیم فوتبال شهرداری امیرکلا مازندران از سد اتحاد قم عبور کند این تیم مازندرانی به لیگ دسته اول راه خواهد یافت و اگر تیم اتحاد قم بر تیم شهرداری امیرکلا پیروز شود آن وقت نماینده قم به لیگ دسته اول جوانان کشور صعود خواهد کرد.

در هر صورت تنها تیمی که شانس صعود از این گروه را ندارد تیم فوتبال جوانان شهرداری همدان است چون این تیم از دو بازی قبل خود تنها یک امتیاز کسب کرده است و حتی اگر در روز پایانی برابر تیم آبی پوشان تبریز به برتری برسد چهار امتیازی می شود و به دلیل اینکه در بازی رو در رو به تیم اتحاد قم باخته تنها در صورت باخت اتحاد قم می تواند در مکان دوم جدول جای بگیرد ولی صعود نمی کند.

نتایج بازی های روز نخست مرحله نهایی در قم:

ملی پوشان تبریز صفر - 1 شهرداری امیرکلا مازندران

اتحاد قم 4 – 1 شهرداری همدان

نتایج بازی های روز دوم مرحله نهایی در قم:

شهرداری همدان 1 - 1 شهرداری امیرکلا مازندران

اتحاد قم صفر – 1 ملی پوشان تبریز

برنامه بازی های روز سوم مرحله نهایی لیگ منطقه ای فوتبال جوانان کشور در قم:

ساعت 15: شهرداری همدان - آبی پوشان تبریز

ساعت 17: اتحاد قم - شهرداری امیرکلا مازندران



